14.12.2020 12:30 Uhr

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“: Neue Folge bei RTLZWEI

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“: Carmen, Robert, Davina und Shania sind mit neuen Doppelfolgen zurück. Deutschlands bekannteste Millionärsfamilie feiert zehn glamouröse Jahre. Die Jubiläumsstaffel: Ab 4. Januar 2021, immer montags, 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Zum zehnjährigen Jubiläum lassen Die Geissens die Korken knallen! Es wird gefeiert und das heißt bei den Kult-Millionären noch mehr Glamour, Champagner, High Heels und teure Autos. Dazu eine ordentliche Portion Familiendrama, markige Sprüche und ganz viel Herz.

Schon seit 2011 begeistert die schillernde Millionärsfamilie die Fernsehzuschauer mit ihren glamourösen Abenteuern. Selfmademan „Rooobert“ und seine quirlige Gattin Carmen haben die Zuschauerherzen im Sturm erobert und sind bereit für die nächsten zehn Jahre. Los geht’s mit den neuen Doppelfolgen ab dem 4. Januar 2021, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Die Geissens in Dubai

Deutschlands schillerndste Millionärsfamilie ist zurück! Und wo könnte man den glamourösen Lifestyle besser ausleben als in einem der reichsten Länder der Welt? Unsere Lieblingsmillionäre zieht es für einen Luxusurlaub der Extraklasse nach Dubai – und sie trifft dort auf eine der wohlhabendsten und einflussreichsten Familien des Landes.

Nach einem luxuriösen Shoppingtrip kommt es zum Kennenlernen auf dem Tenniscourt. Bei einem Doppel will Robert den Milliardär aus Dubai von seiner Marke Roberto Geissini überzeugen, um endlich auch auf dem arabischen Markt Fuß zu fassen. Noch ahnt niemand, dass dieser Tag im Krankenhaus enden wird…

„Rooobert“ und Carmen am Limit

Um sich von dem Schrecken zu erholen, hilft ein Bummel über den Basar. Carmen versteht es wie immer, ihren Gatten um den kleinen Finger zu wickeln und in ein paar Stunden später ist Roberts Geldbeutel um einiges leichter – dafür aber Carmens Schmuckkästchen prall gefüllt.

Carmen und Robert versuchen jede Sekunde mit ihren Kindern zu verbringen, bevor sie erwachsen sind. Die Vier erleben Abenteuer, die sie für immer zusammenschweißen. Und weil nach dem Teenager-Alter das Erwachsenen-Leben kommt, führen Mama und Papa Geiss ihre Töchter in das Berufsleben ein: Shanias künstlerische Ader wird gefördert und Davina darf als Roberts rechte Hand an der Business-Welt schnuppern.

Über „Die Geissens“

Schrill, glamourös und seit nun schon 10 Jahren bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in den französischen Alpen.

Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTLZWEI Carmen und „Rooobert“ auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.



Die Jubiläumsfolge im TV

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 4. Januar 2021, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar – im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.