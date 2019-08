Die Geissens: Hier sollen wir über Roberts Verhaftung lachen

View this post on Instagram

So jetzt ist es passiert und Roooobert wird im Beach Club vom Gendarme de Saint Tropez verhaftet.Er hat mal wieder nicht auf mich gehört ?????Aber zum Glück war es kein richtiger Polizist sondern nur ein Komiker der durch sämtliche Beach Clubs läuft und man kann witzige Fotos mit ihm machen. #sainttropez #cotedazur #france?? #fun @robertogeissini