Die Geissens: Neue Pläne mit Hotel in St. Tropez

Montag, 7. Januar 2019 18:20 Uhr

Am heutigen Montagabend gibt es eine neue Doppelfolge „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ und auch für das neue Jahr haben Robert, Carmen und die beiden Töchter große Pläne.

Genauso turbulent wie das letzte Jahr, soll auch 2019 werden. Noch halten sich Robert und Carmen aber bedeckt, so sagt Robert im Interview mit klatsch-tratsch.de:

„Wir haben immer viele Pläne, denn wer nichts macht, kommt auch nicht voran. So werden wir auch 2019 wieder viele Projekte am Laufen haben“ und Carmen ergänzt: „Ganz aktuell unser Detox-Hotel in St. Tropez, wenn das gut läuft, wollen wir das Angebot ausbauen. Und natürlich drehen wir weiterhin für die Sendung. Es gibt also genug zu tun.“

Die Geissens schauen gerne „Die Geissens“

Daneben jettet die gesamte Familie durch die Weltgeschichte, nur selten hält es sie an einem Fleck. Trotzdem wird immer nebenbei gearbeitet, von nichts kommt eben auch nichts:

„Wir haben ja nicht nur die Produktionsfirma, wir haben, wie schon gesagt, ein eigenes Hotel, außerdem meine Modelinie und eine Baufirma. Wir arbeiten sehr viel, das sieht man nur in der Sendung nicht immer. Da muss man selektieren. Die Leute müssen ja selber arbeiten, da wollen sie abends vorm Fernseher nicht noch anderen Leuten beim Arbeiten zuschauen. (lacht)“, so Robert.

Übrigens, die Geissens schauen sich tatsächlich „Die Geissens“ im Fernsehen an, wie Carmen verriet: „Wenn wir zu Hause sind, kommen wir jeden Montag zusammen und schauen gemeinsam mit Davina und Shania die Sendung. Am Anfang war das ungewohnt, aber nach so vielen Jahren ist das für uns ganz normal.“