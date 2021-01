25.01.2021 18:30 Uhr

„Die Geissens“: Robert und Carmen klauen ein Boot

Fans der Familie Geiss dürfen sich freuen, heute gibt es eine Doppelfolge von Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss und wie immer ist bei der sympathischen TV-Familie ganz viel los.

Die Geissens warten auf ihr heiß geliebtes Boot: Nachdem die Donzi über drei Jahre durch ausländische Behörden zu Unrecht beschlagnahmt und anschließend monatelang in Reparatur war, ist es nun endlich soweit: Die Geissens können ihr Boot abholen.

Sie klauen das Boot

Doch vorher soll bei einer finalen Probefahrt festgestellt werden, ob alle Mängel wie besprochen behoben sind. Zum Entsetzen der Familie sind nach wie vor mechanische Fehler vorhanden. Sie haben bereits ein halbes Vermögen zur Fertigstellung an den Reparaturdienstleister gezahlt und mehrfach das Versprechen erhalten, dass Boot sei fertig und zum Einsatz bereit. Das Vertrauen in die Bootsfirma ist verflogen und Robert und Carmen erhalten immer mehr den Eindruck, einer Gruppe Betrügern zum Opfer gefallen zu sein.

Um sich nicht weiter finanziell erpressen zu lassen, entscheiden sie kurzer Hand, ihre Donzi ohne vorige Absprache wieder in ihren Besitz zurück zu holen. Mit Hilfe eines Abschleppbootes ist das Vorhaben schnell umgesetzt und die Donzi umgehend in eine seriösere Werft transportiert.

Endet es im Drama?

Robert guter Dinge und erklärt: „Jetzt haben wir ein Schleppboot organisiert, ich hoffe jetzt am Ende des Tages, dass es jetzt da kein Aufstand gibt. Jetzt kann uns natürlich passieren, dass uns irgendeiner von der Firma, vom Office oder von der Polizei aufhält. Wir schauen jetzt mal, ob wir das Ganze auf die Reihe bekommen und haben Gott sei Dank von unserem Freund einen Bodyguard mit dabei, falls alles schief geht.“

Shania und Davina ist etwas mulmig zumute und Davina fragt zurecht: „Ist das legal?“

Sie müssen in Quarantäne

Zurück in St. Tropez geht es erst einmal direkt in Quarantäne für die gesamte Familie, denn die Corona-Pandemie hat Europa fest im Griff. Während des Lockdowns lassen Roberts Frauen ihren Shoppingwahn im Internet freien Lauf. Die bestellten Artikel, darunter einige Möbelstücke, werden nacheinander geliefert und von allen im Teamwork unter die Lupe genommen und aufgebaut. Die Harmonie der Familie steht dabei stetig auf der Kippe.

Bevor es nach Monaco zur Baustelle im Penthouse geht, muss erstmal die selbst erzeugte „Shopping-Baustelle“ in St. Tropez behoben werden. Die bestellten Lounge- und Terassenmöbel müssen aufgebaut werden und in der „Villa Geissini“ einen angemessenen Platz finden. Robert nimmt also das Zepter in die Hand und dirigiert die Damen des Hauses.

Ein neues Grundstück

Währenddessen erreicht Carmen ein Anruf: Die Stromversorgung im Apartment funktioniert nicht, am nächsten Tag sollen allerdings bereits ein Dutzend Bauarbeiter zu Werke gehen. Als die Familie an der Baustelle ankommt, kann der Hausmeister der Wohnanlage glücklicherweise helfen und den Strom wieder anstellen. Um den gewünschten Bauplan und Grundriss in die Realität umzusetzen, müssen Wände bis auf die Grundmauern rausgerissen werden. Die gesamte Familie packt tatkräftig mit an.

Womit sicherlich keiner der Vier gerechnet hat, ist das plötzlich neuentdeckte Grundstück, welches sie nun ebenfalls ihr Eigen nennen dürfen. Angrenzend an ihren Garten und bislang von wild bewucherten Pflanzen bedeckt, ist das neue Stück Land ein absolut unverhofftes Geschenk.

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 25. Januar 2021, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar – im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.