„Die Geissens“: Robert will Töchter zu Schnäppchenjägerinnen erziehen

25.02.2021 16:31 Uhr

In den neuen Folgen der "Geissens"-Jubiläumsstaffel gibt es für die Millionärsfamilie Action in Südtirol und Schnäppchenjagd auf Sardinien.

Zwei brandneue Folgen der Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ (seit 2011) stehen an. In der ersten Episode „Schmetterlinge im Bauch – Hummeln im Hintern“ sind das Ehepaar Robert (57) und Carmen Geiss (56) und ihre Teenietöchter Davina und Shania in Südtirol unterwegs. Während die Eltern mit Innenarchitekt Kurt die Einrichtung des neuen Penthouses besprechen, gibt es jede Menge Action-Überraschungen für die Mädchen.

In der zweiten Folge „Geld ausgeben macht nicht reich“ macht Robert seiner Familie ein ungewöhnliches Angebot: Carmen, Davina und Shania dürfen shoppen, was das Herz begehrt. Einzige Bedingung: Es müssen Schnäppchen sein. Doch was genau ist ein Schnäppchen? Hier scheiden sich die Geister zwischen Eltern und Kindern und so kommt es schnell zum Familienstreit…

Die neue Doppelfolge der -Jubiläumsstaffel zeigt RTLzwei am 1. März ab 20:15 Uhr. Im Anschluss daran sind sie auch bei TVNow verfügbar.