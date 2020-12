15.12.2020 10:24 Uhr

Die Geissens zu berühmt in Deutschland: „Wir können nicht auf die Straße!“

Robert und Carmen Geiss haben einen guten Grund, warum sie nicht in Deutschland leben. Denn in ihrer eigenen TV-Show "Die Geissens" sieht man das Paar immer um die Welt jetten

Seit Jahren sind Carmen und Robert Geiss nicht nur erfolgreich als Unternehmer, sondern auch als Darsteller in Reality-Formaten. In ihrer eigenen TV-Show sieht man die beiden immer wieder mit ihren Töchtern Shania und Davina die Welt bereisen, aber eben auch in ihrem Hauptwohnsitz Monaco.

Zu berühmt für Deutschland

Doch warum wohnen die Vier eigentlich dort, und nicht in Deutschland? Im Interview mit der „Bild“-Zeitung erklärte Robert jetzt den Grund: „Hier können wir völlig unbehelligt von der deutschen Öffentlichkeit leben, das wäre in Deutschland ja gar nicht mehr möglich.“

Und weiter: „Dort können wir nicht auf die Straße gehen, ohne belagert zu werden. Hier kennt uns keine Sau.“

Und auch Carmen erklärte im „Promiflash“-Interview: „Da wir unsere Kinder […] nie zu Events und roten Teppichen mitgenommen haben, haben wir – abgesehen von den TV-Produktionen in Monte Carlo – immer unser eigenes Leben gelebt.“

Das Geheimnis ihrer Ehe

Carmen und Robert sind nun schon seit vielen Jahren glücklich verheiratet, ohne Skandale. Im Interview mit „Bunte“ hatte Carmen einmal ihr Geheimnis für eine glückliche Ehe verraten:

„Ich denke mir einfach mal, wichtig ist, dass man spricht, dass man immer zusammen redet, dass man nicht verstummt. Weil wenn man verstummt, dann lebt man sich auch auseinander. Wir reden sehr viel. Wir sind eigentlich 24 Stunden zusammen und das ist auch schön so. Also für mich ist das wichtig und für ihn glaube ich auch.“