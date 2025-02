Steven Spielberg einer der Produzenten „Die Goonies 2“: Fortsetzung des Kultfilms in Arbeit

"Die Goonies" eroberten 1985 nicht nur Kinderhaushalte. (rho/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 22:02 Uhr

Die Kinderabenteurer sind erwachsen geworden: Vier Jahrzehnte nach dem "Die Goonies" die Kinoleinwände erobert haben, wurde das Drehbuch für eine Fortsetzung in Auftrag gegeben.

"Die Goonies" kehren zurück auf die Leinwand. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, werde offiziell an einer Fortsetzung des Abenteuerfilms für Kinder gearbeitet.

Die Filmgesellschaft Warner Bros. hat demnach Potsy Ponciroli (43) beauftragt, das Drehbuch für die Fortsetzung zu schreiben – 40 Jahre nachdem das Original 1985 in die Kinos kam. Kein Geringerer als Steven Spielberg (78) ist einer der Produzenten zusammen mit Chris Columbus (66), der das ursprüngliche "Goonies"-Skript geschrieben hat. Details über die Handlung gibt es bislang noch nicht.

Darum ging es im Kultfilm

Unter anderem Josh Brolin (57), Sean Astin (53), Corey Feldman (53), Ke Huy Quan (53) und Martha Plimpton (54) spielten im Originalstreifen um eine Gruppe von Kindern, die auf dem Dachboden eine alte Schatzkarte eines berüchtigten Piraten finden. Mit dem erhofften Gold wollen sie verhindern, dass die Häuser ihrer Eltern für den Bau eines Country Clubs abgerissen werden und begeben sich auf die abenteuerliche Suche. Der Film spülte weltweit rund 125 Millionen Dollar in die Kinokassen und kostete in der Produktion nur etwa 19 Millionen Dollar.

Sind die Stars von damals wieder dabei?

Einen ersten Hinweis auf eine mögliche Zusammenarbeit lieferte bereits Anfang Februar der damalige Darsteller Quan, als der Schauspieler bei der Premiere seines aktuellen Films "Love Hurts" von einer Reunion mit der "Goonies"-Gang gesprochen hatte. "Ich würde es lieben, wenn es passieren würde", erklärte er auf Nachfrage über eine Fortsetzung. Sein damaliger Co-Star Feldman, der ihn an diesem Abend begleitet hatte, sagte: "Alles, was ich sagen kann, ist, lasst uns alle zusammenkommen. Alle sehen gut aus. Sean sieht gut aus. Josh sieht gut aus. Wir sehen alle noch gut aus, und wir sind alle am Leben."