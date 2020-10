11.10.2020 19:00 Uhr

Die größten Nervensägen des „Sommerhauses“: Jetzt abstimmen!

Das „Sommerhaus der Stars“ sorgt für gute Unterhaltung und tiefe Einblicke ins wahre Gesicht der Trash-TV-Prominenz. Welches Paar nervt in der aktuellen Staffel am meisten? Wir haben da mal fünf Vorschläge gesammelt…

Anrotz-Attacken, Promille-Exzesse, Morgenlatten und ganz viel Manipulation: Das ist das „Sommerhaus der Stars“ 2020. Auch die fünfte Staffel ist alles andere als eine Enttäuschung und bietet Trash-TV vom Feinsten.

Das verdanken wir nicht nur dem großartigen Team hinter den Kulissen rund um Casting, Off-Texte und Schnitt, sondern natürlich auch den Teilnehmern selbst. Die nerven auch in diesem Jahr, was das Zeug hält. Die Krone in Sachen Nervpotential dürften aktuell Ex-Bachelor Andrej Mangold und seine Jenny tragen. Selbst nach ihrem Auszug. Wie so einige andere Ex-Bewohner auch…

Wer hat am meisten genervt?

Die Redaktion hat neben dem „Team Bachelor“ noch vier weitere Paare mit XXL-Nervfaktor herausgekramt. Aktuelle oder Ex-Bewohner: Nervensäge bleibt Nervensäge! So sieht das auch unsere Lieblingsnervensäge, die Influencerin der Herzen Julian F.M. Stoeckel. Sie trägt hier höchstpersönlich die Nominierten der allseits beliebten Auszeichnung vor. Welches Paar auf welchem Platz landet, bestimmen aber unsere Leser!

Alle im Video präsentierten Kandidaten finden sich unten im Abstimmungstool! Das Ergebnis wird unmittelbar nach der Abstimmung zu einem Ranking zusammengefasst.

Welches Paar hat den größten Nervfaktor im Sommerhaus? Spuckalarm, Pegeltrinken, Psychosen und ganz viel Kuss, Kubi, Kuss: Georgina Fleur und ihr Wut-Verlobter Kubilay Vom Bachelor zum Manipulator mit eigener Marionette: Andrej Mangold und seine Jenny Das spitzelnde Showgirl samt Hasenfloh: Annemarie Eilfeld und Tim Die menschgewordene Muckibude aus Mallorca: Andreas Robens samt Sparringspartner Caro Überforderte Influencer auf Abwegen: Denise Kappes und Henning Abstimmen Spuckalarm, Pegeltrinken, Psychosen und ganz viel Kuss, Kubi, Kuss: Georgina Fleur und ihr Wut-Verlobter Kubilay 0%, 0 votes Vom Bachelor zum Manipulator mit eigener Marionette: Andrej Mangold und seine Jenny 0%, 0 votes Das spitzelnde Showgirl samt Hasenfloh: Annemarie Eilfeld und Tim 0%, 0 votes Die menschgewordene Muckibude aus Mallorca: Andreas Robens samt Sparringspartner Caro 0%, 0 votes Überforderte Influencer auf Abwegen: Denise Kappes und Henning 0%, 0 votes View questions