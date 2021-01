07.01.2021 16:57 Uhr

„Die große Dschungelshow“: Auch diese TV-Sternchen sollen antreten

Die angebliche Teilnehmerliste für "Die große Dschungelshow" kennt zwei weitere Namen. RTL setzt 2021 offenbar auf jede Menge Trash-Power.

Fans des Dschungelcamps werden im neu angebrochenen Jahr vertröstet. Anstatt der gewohnten Übertragung aus Australien zeigt RTL ab 15. Januar das Ersatzformat „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ (auch bei TVNow). Wie immer hüllt sich der Sender vorab in Schweigen, geht es um die daran teilnehmenden Kandidaten. „Bild“ will jedoch bereits den einen oder anderen Namen in Erfahrung gebracht haben.

So sollen etwa Prince-Charming-Ex Lars Tönsfeuerborn (31) und „Temptation Island“-Star Christina Dimitriou (28) zu den diesjährigen Kandidaten zählen.

Tönsfeuerborn eroberte 2019 in der VOX-Sendung „Prince Charming“ das Herz von Junggeselle Nicolas Puschmann (29). Im November 2020 wurde die Trennung der beiden bekannt. Dimitriou mischte unterdessen 2019 in der RTL-Sendung „Temptation Island“ mit und war ein Jahr darauf in den Formaten „Ex on the Beach“ und „Couple Challenge“ zu sehen.

Kampf der Reality-Stars 2.0?

Bereits Anfang Dezember hatte das Blatt erste Namen veröffentlicht, die von dem Sender bislang jedoch nicht bestätigt wurden. Demnach sollen neben Tönsfeuerborn und Dimitriou auch Oliver Sanne (34, „Der Bachelor“), Mike Heiter (28, „Love Island“), Djamila Rowe (53), Kevin Yanik (22, „Are you the one?“) und Zoe Saip (21, „Germany’s next Topmodel“) bei dem Ersatzformat dabei sein.

Moderiert wird „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ von Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42), Dr. Bob (70) ist ebenfalls vor Ort. Die Teilnehmer kämpfen in der Show um den Einzug ins Dschungelcamp 2022 sowie um eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

(cos/spot)