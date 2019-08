„Die Höhle der Löwen“: Steckbrief Dagmar Wöhrl

Ab dem 03. September geht es endlich wieder los: Die sechste Staffel „Höhle der Löwen” geht an den Start. Neben vielen neuen Gründern, die ihre vielfältigen Ideen vorstellen werden, darf man sich auch auf einige neue „Löwen” im Rudel freuen. Wer in dieser Staffel mit auf die Jagd geht, stellen wir in einzelnen Portraits vor. Diesmal: Investorin und Politikerin Dagmar Wöhrl (65).

Facettenreiche Biografie

Am 5. Mai 1954 erblickte Dagmar Wöhrl in Nürnberg das Licht der Welt. Nach dem Abitur studierte sie Rechtswissenschaft und war nach ihrem 2. Staatsexamen ab 1987 als Anwältin und Unternehmerin tätig. Ab 1990 gehörte sie vier Jahre dem Stadtrat von Nürnberg an, gewann 1994 das Direktmandat im Nürnberger Norden für die CSU und war bis 2017 Abgeordnete im Deutschen Bundestag.

Von 2002 übte die heute 65-jährige drei Jahre das Amt der wirtschaftspolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus. Danach war die Trägerin des Bayerischen Verdienstordens und des Bundesverdienstkreuzes am Bande vier Jahre lang als parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie tätig.

Von 2009 an bis zu ihrem Ausscheiden 2017 war Dagmar Wöhrl Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und seit vielen Jahren Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsbeirates Bayern. 2016 entschied sie, bei der Wahl 2017 nicht erneut für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Neben ihrer wirtschaftspolitischen Karriere engagiert sich Dagmar Wöhrl leidenschaftlich für Kultur und Soziales. Sie ist in vielen Gremien humanitärer Organisationen aktiv tätig, wie u.a. im Vorstand von UNICEF Deutschland, bei „Aktion Deutschland hilft“, der TUI Care Foundation oder der Bayerischen AIDS-Stiftung.

„Die Höhle der Löwen“

Ihr Herz gehört aber auch den Tieren, so baute sie als langjährige Präsidentin des Tierschutzvereins Nürnberg das erste Welpenhaus Europas.Darüber hinaus gründete die zweifache Mutter zum Andenken an ihren im Jahr 2001 verunglückten Sohn die Emanuel-Wöhrl-Stiftung. Diese hat das Ziel, sich im In- und Ausland für Kinder einzusetzen und ihnen eine faire Chance im Leben zu geben.

Seit 2017 ist Dagmar Wöhrl als Investorin bei der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ im Einsatz. Neben ihr sind in dieser Staffel auch die ‘Alt-Löwen’ Judith Williams (47), Ralf Dümmel (52), Carsten Maschmeyer (60) und Frank Thelen (43) wieder mit dabei. Ergänzt wird das Löwen-Rudel dieses Jahr durch Dr. Georg Kofler (62) und Nils Glagau (43). Die elf neuen Folgen zeigt VOX ab dem 03. September 2019 wieder immer dienstags um 20:15 Uhr. Wie gewohnt führt Moderator Amiaz Habtu (42) durch die Sendung.

