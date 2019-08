„Die Höhle der Löwen“: Steckbrief Georg Kofler

Ab dem 03. September geht es endlich wieder los: Die sechste Staffel „Höhle der Löwen” geht an den Start. Neben vielen neuen Gründern, die ihre vielfältigen Ideen vorstellen werden, darf man sich auch auf einige neue „Löwen” im Rudel freuen. Wer in dieser Staffel mit auf die Jagd geht, stellen wir in einzelnen Portraits vor. Dieses Mal: Dr. Georg Kofler (62), langjähriger Vorstandschef der „ProSieben Media AG” und der „Premiere AG”.

Dr. phil. Georg Jakob Kofler wurde am 26. April 1957 in Bruneck (Südtirol) als Sohn eines Arbeiterpaars geboren. Durch den Tod des Vaters wurde er zur Halbwaise, fortan ernährte seine Mutter die Familie als Fabrikarbeiterin. Später erhielt der heute 62-jährige ein Stipendium an einer Bildungseinrichtung in Brixen. Neben der Schule verdiente er sich als Tellerwäscher, Skilehrer und als Ofenwerker in einer Aluminiumhütte etwas dazu.

Vom Arbeiterkind zum Unternehmer

Im Jahr 1976 begann er dann sein Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien. Seine Karriere begann er anschließend 1985 als persönlicher Referent des ORF-Generalintendanten Gerd Bacher (†2015) nachdem er sein Studium mit Promotion abschloss. Anschließend wechselt er als Assistent und Büroleiter von Leo Kirch (†2011) in dessen Medienunternehmen. Von 1988 bis 2000 ist er Geschäftsführer und später Vorstandsvorsitzender der „ProSieben Television AG”, die er 1997 an die Börse führt.

Weiterhin ist Georg Kofler Gründer und ab 2000 Vorstandsvorsitzender beim Homeshopping-Netzwerk H.O.T. (später HSE24), zwei Jahre später Vorstandsvorsitzender der „Premiere AG”, die er ebenso an die Börse führt. 2007 zieht er sich aus dem Mediengeschäft zurück und gründet eine eigene Beteiligungsholding mit der er bis heute in Startups investiert. Ein Jahr später baut Kofler außerdem ein eigenes Energieunternehmen auf. 2014 gründete er mit Judith Williams (47) die „Glow Media Group”. Im Dezember 2017 bildete sich unter anderem aus dieser die „Social Chain Group”, bei der Kofler heute Hauptaktionär und CEO ist.

„Die Höhle der Löwen“

Seit 2017 springt Dr. phil Georg Kofler regelmäßig für Löwin Judith Williams als Investor bei der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ ein, ab diesem Jahr soll er auch wieder Bestandteil des Rudels sein. Neben ihm sind in dieser Staffel auch die ‘Alt-Löwen’ Judith Williams, Ralf Dümmel (52), Dagmar Wöhrl (65), Carsten Maschmeyer (60) und Frank Thelen (43) wieder mit dabei. Ergänzt wird das Löwen-Rudel dieses Jahr außerdem durch Nils Glagau (43). Die elf neuen Folgen zeigt VOX ab dem 03. September 2019 wieder immer dienstags um 20:15 Uhr. Wie gewohnt führt Moderator Amiaz Habtu (42) durch die Sendung.

