„Die Höhle der Löwen“: Steckbrief Ralf Dümmel

Am 3. September startet die sechste Staffel der VOX-Investorenshow „Höhle der Löwen”. Neben vielen neuen Gründern, die ihre vielfältigen Ideen vorstellen werden, darf man sich auch auf einige neue „Löwen” im Rudel freuen. Wer in dieser Staffel mit auf die Jagd geht, stellen wir in einzelnen Porträts vor. Heute: Unternehmer Ralf Dümmel (52), der das Non-Food-Unternehmen „DS Produkte“ zu dem Spezialisten machte, was es heute ist.

Von ganz unten hoch hinauf

Ralf Dümmel wurde am 02.Dezember 1966 in Bad Segeberg geboren. Seine Karriere begann er als Verkaufsassistent bei DS Produkte im Jahr 1988, arbeitete sich in den darauffolgenden Jahren immer weiter hoch und übernahm immer mehr Verantwortung innerhalb des Handelsunternehmens. Im Jahr 1996 wurde er bereits Gesellschafter des Unternehmens, bevor er im Juni 2000 die Geschäftsführung übernahm.

Der sympathische Investor hat während seiner langjährigen Laufbahn alle Facetten des Handelswesens kennengelernt. Das Unternehmen DS Produkte hat Ralf Dümmel zur heutigen Größe aufgebaut und sich so den Ruf als Spezialist für Produktion und Vertrieb von Non-Food-Produkten erarbeitet. An den Unternehmensstandorten Stapelfeld und Gallin beschäftigt DS Produkte heute mehr als 400 Mitarbeiter. Das Sortiment umfasst mehr als 4.000 Artikel unter anderem aus den Bereichen Haushalt, Kleinelektro, Reinigung, Outdoor, Beauty und Fitness.

Das Unternehmen ist heute einer der größten Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln für Versand-, Lebensmittel- und Einzelhändler sowie Discounter. Mit seiner Firmengruppe erwirtschaftete Ralf Dümmel so aufgestellt im Jahr 2015 rund 250 Millionen Euro Umsatz. Um diesen Erfolg zu ermöglichen ist der dreifache Vater viele Wochen im Jahr in der ganzen Welt unterwegs, trifft dort Lieferanten und Kunden. Besonders der asiatische Raum gehört zu den Gefilden, in denen sich Ralf Dümmel bestens auskennt.

Großer Fußballfan

Übrigens: Der Großunternehmer gewährt Hamburger Start-ups bei der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ durchaus einen kleinen Heimvorteil. „Eine Sekunde lang, ja. Wenn ich das Wort „Hamburg“ höre, dann strahle ich und finde das toll“, so Dümmel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Privat lebt der Löwe mit seiner Lebensgefährtin, der Moderatorin Anna Heesch (47), in Hamburg, ist großer Fußballfan und liebt gutes Essen. Seit 2016 ist Ralf Dümmel als Investor bei der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ im Einsatz. Neben ihm sind in dieser Staffel auch die ‘Alt-Löwen’ Judith Williams (47), Dagmar Wöhrl (65), Carsten Maschmeyer (60) und Frank Thelen (43) wieder mit dabei. Ergänzt wird das Löwen-Rudel dieses Jahr durch Dr. Georg Kofler (62) und Nils Glagau (43). Die elf neuen Folgen zeigt VOX ab dem 03. September 2019 wieder immer dienstags um 20:15 Uhr. Wie gewohnt führt Moderator Amiaz Habtu (42) durch die Sendung.

