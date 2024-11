Mike Krüger zu Gast „Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“: Supernasen-Reunion zum Fest

Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk stehen schon seit Jahren für "Denn sie wissen nicht, was passiert" vor der Kamera. (dam/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 19:02 Uhr

Die prominenten Gäste für die finale Ausgabe der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" in diesem Jahr stehen fest. Thomas Gottschalk kann sich unter anderem auf ein Wiedersehen mit seinem "Supernasen"-Partner Mike Krüger freuen.

Auf Günther Jauch (68), Thomas Gottschalk (74) und Barbara Schöneberger (50) warten in ihrer Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"(seit 2018, RTL) besondere Gäste. Wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht, werden Victoria Swarovski (31) und Mike Krüger (72) in der letzten Ausgabe vor Weihnachten auftreten. Zu sehen ist das Ganze am 14. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL. Eine weitere, bereits vorproduzierte Folge zeigt der Sender bereits am 7. Dezember zur Primetime.

Vor Beginn der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" wissen die Namensgeber bekanntermaßen nicht, wer sie besucht, in welchen Paaren die Spiele gespielt werden oder wer das Programm moderieren wird. Demnach ist auch noch nicht klar, welche Rollen Swarovski und Krüger in der Ausgabe einnehmen werden. Fest steht jedoch: Die jeweiligen Teams werden wie gewohnt um 20.000 Euro für den eigenen Publikumsblock spielen.

Besonders Gottschalk dürfte der hohe Besuch freuen: Mit seinem langjährigen Freund Krüger stand der Moderator in der Vergangenheit mehrmals für Filmprojekte vor der Kamera. Seit April vergangenen Jahres sind die beiden zudem in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Supernasen – mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger" zu hören.

Die Show begeistert seit sechs Jahren

Als Nachfolger des Formats "Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle" begeistert "Denn sie wissen nicht, was passiert" seit sechs Jahren ein breites Publikum. Mittlerweile wurden sieben Staffeln ausgestrahlt. Vor Beginn der Challenges wird entschieden, wer in Zweier-Teams gegeneinander antritt und wer die Matches moderiert. Thorsten Schorn (48) nimmt dabei die Rolle des Schiedsrichters ein. In den vergangenen Jahren waren unter anderem schon Giovanni Zarrella (46), Johannes B. Kerner (59), Nico Santos (31) oder Palina Rojinski (39) zu Gast.