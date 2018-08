Die Kardashians: Das ist ihre neue Calvin Klein-Kampagne

Donnerstag, 2. August 2018 15:50 Uhr

Die Kardashians haben eine weitere Calvin Klein-Kampagne an Land gezogen. Die Fotos für die Kampagne wurden bereits vor vier Monaten aufgenommen – mit einer hochschwangeren Khloe und der frisch gebackenen Mutter Kylie.

Quelle: instagram.com

Begleitet wurden die beiden in einem Video außerdem von Kim, Kendall und Kourtney, welches das berühmte Modehaus auf Instagram veröffentlichte. Das Video ist im Vintage-Stil gehalten und wurde im Wald gedreht. Die 39-jährige Kourtney und die 34-jährige Khloe sitzen darin auf einer Holzschaukel, während es sich die 22-jährige Kendall auf einem Baum bequem macht.

Auf die Szene folgt eine innige Familien-Umarmung und zum Schluss dreht Kendall ein Video von den restlichen Schwestern beim Picknicken. Die Firma Calvin Klein kommentierte das Video mit folgenden Worten: „Töchter. Schwestern. Mütter. Freunde. Gedreht im März 2018, @kimkardashian, @kendalljenner, @kourtneykardashian begleitet von Neu-Mama @kyliejenner und Bald-Mutter @khloekardashian im #Frühling2018 #CALVINKLEINJEANS und die neuen Monogram-Essentials von #CALVINKLEINUNDERWEAR. Werde Teil unserer Familie #MYCALVINS“

Die 27-jährige Kim Kardashian West postete Schwarzweiß-Bilder von allen Schwestern, auf denen Khloes Schwangerschaftsbauch von weißer Unterwäsche und einem Oversize-T-Shirt in Szene gesetzt wird. Kendall trug ein blaues Denim-Ensemble. Kim selbst stand in der Mitte des Bildes in weißer Unterwäsche, begleitet von Kourtney in einem weißen BH und Jeans, sowie der sportlich gekleideten Kendall, die Jeans mit einem weißen Crop-Top und einer Oversize-Jeansjacke kombinierte.

Auch Kloe Kardashian postete

Khloe Kardashian postete ein Instagram-Video, in dem sie beim Schaukeln und liebevollen Streicheln ihres Bauches zu sehen ist, während im Hintergrund der Song ‚You are my sunshine‘ ertönt. Der Star verriet, wie besonders es ist, schwanger gefilmt zu werden: „Es war immer mein Traum, in einer Calvin Klein-Kampagne zu sein, aber dies gemeinsam mit meinen Schwestern und einem Neun-Monate-Schwangerschaftsbauch erleben zu können, ist etwas so Besonderes für mich! Ich habe diesen besonderen Moment für immer dokumentiert. Danke Hrush für das Festhalten dieser Momente. Ich vermisse mein Bäuchlein schon.“