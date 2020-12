28.12.2020 20:48 Uhr

Die Kardashians: Das waren ihre luxuriösen Weihnachts-Outfits

Durch die Corona-Pandemie war für die Kardashians dieses Jahr nur ein kleines Familienfest, statt riesen Weihnachtsparty, angesagt. Trotzdem ließen sie es sich nicht nehmen in sexy Weihnachts-Outfits zu schlüpfen!

Das Weihnachtsfest 2020 fiel bei den meisten Menschen dieses Jahr kleiner und bescheidener aus als sonst. Statt großer Familienfeier hieß es: Mini-Fest im engsten Kreis. Für viele ein hervorragender Grund, auf ein besonderes Outfit zu verzichten und lieber in bequemer Jogginghose zu schlemmen.

Nicht aber für die Kardashians! Sie donnerten sich richtig auf und zeigte Corona die kalte, schicke Schulter.

Kim Kardashian als Weihnachtsgladiatorin

2020 bewies sich in Sachen Fitness als ein heimtückisches Jahr. Selbst wenn die Ambitionen da waren, endlich einmal wieder ins Fitnessstudio zu gehen, machte einem Corona einen Strich durch die Rechnung.

Kim Kardashians (40) Kleid leistet hier Abhilfe. Die außergewöhnliche Robe vom französischen Luxuslabel Schiaparelli hat den Waschbrettbauch nämlich schon eingearbeitet. Erinnert irgendwie auch an eine sexy Fashion Week-Edition von Ridley Scotts (83) Film-Klassiker „Gladiator“.

Kylie Jenner in der „Ooops I Did It Again“-XMas-Edition

Und sie hat es schon wieder getan. Ich-Darstellerin Kylie Jenner (23) verschlug der Welt in ihrem knallengen, rotem Schlauchkleid den Atem.

Die junge Mutter betitelte sich in der Caption selbst als Mrs. Claus. Uns erinnert das sexy Outfit allerdings weniger an die Ehefrau vom Weihnachtsmann, sondern vielmehr an Britney Spears´s (38) gewagten Ganzkörperanzug in ihrem Musikvideo zu „Ooops I Did It Again“.

Kendall Jenner: schick verpackt

Materielle Dinge hat wohl der gesamt Kardashian-Clan genug. Deshalb fiel die Bescherung bei Kendall Jenner (25) dieses Jahr etwas anders aus…

Anstatt normaler Geschenke lag bei Kendall dieses Mal sie selbst unterm Weihnachtsbaum. Mit goldenem Rüschen-Oberteil und untenrum einem Hauch aus nichts sah die 25-Jährgie einem schön verpackten Geschenk aber auch zum verwechseln ähnlich!

Als zweites Outfit griff sie dann zu einem etwas bequemeren Look mit enger Hose in Leo-Optik und Blumen-Top inklusive passender Jacke und Fell- und Glitzerverzierung.

Galerie

Kourtney Kardashian: Mehr ist mehr!

Geometrisches Muster, Federn, Glitzer und Schleifen – Kourtney Kardashians (41) Weihnachts-Outfit hatte dieses Jahr alles zu bieten.

Zur rot-braun gemusterten Glitzerhose trug die älteste Schwester des Kardashian-Clans zu einem hautfarbenem Top mit Glitzer- und Schleifenverzierung inklusive seitlicher XXL-Schleife. Als wäre das noch nicht genug gab es noch schwarze lange Handschuhe mit Federsaum. Das Motto war bei ihr definitiv mehr ist mehr!

Khloe Kardashian mag es entspannt

Khloe Kardashian (36) ließ es dieses Jahr etwas entspannter angehen und teilte süße Schnappschüsse mit ihr und Tristan Thompsons Tochter True. Die beiden dekorierten gemeinsam Lebkuchen-Häuser und hatten dabei sichtlich Spaß.

Dafür griff sie nicht wie ihre Schwestern zum Abendkleid sondern ganz normal zur Winterjacke und Wollmütze.

(AK)