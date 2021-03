Die Kardashians zwingen ihre Gäste jetzt zu dieser Sache!

24.03.2021 16:54 Uhr

Die Kardashians sollen alle ihre Gäste, die sie in ihr Haus hereinlassen, auf COVID-19 testen. Andy Cohen, der die berühmten Geschwister Kourtney Kardashian, Kim Kardashian und Khloé Kardashian und ihrer Mutter Kris Jenner für seine neue 'E!'-Doku-Serie interviewte, enthüllte, dass er vor seinem Besuch bei den Kardashians auf das Coronavirus getestet wurde.

Im Rahmen des „Earwolf“-Podcasts erzählte Andy Cohen: „Ich wurde zu dieser medizinischen Einrichtung im [San Fernando] Valley gefahren, wo ich einen COVID-Test bekam… Und dann fragte ich [die medizinischen Mitarbeiter], ‚Werdet ihr mir jetzt gleich das Testergebnis mitteilen?‘ Und der Mann meinte, ‚Nein. Sie werden dich zu dem Haus fahren.'“

Da müssen jetzt alle Besucher durch

Und weiter: „Ich glaube, dass sie das mit allen Besuchern so machen.'“ Andy wurde daraufhin bestätigt, dass er zu dem Haus der Prominenten gefahren werden würde und sich das zweite Tor vor dem Gebäude öffnen würde, wenn sein Testergebnis negativ ausfällt.

„Ich dachte mir, ‚Das zweite Tor?! Dann finde ich mein COVID-Testergebnis heraus?!‘ Es war großartig… Ich dachte mir, ‚Ist das das Tor?‘ Der Fahrer meinte, ‚Nein. Es ist das nächste.‘ Wir fahren weiter. Und da war es. Es öffnete sich. Ich rief nur, ‚Ich habe kein COVID!'“, freute sich Andy.

Kris Jenner in den Klamotten ihrer Töchter gesichtet

Der Kardashian-Jenner-Clan schafft es aktuell aber auch mit anderen Storys in die Medien. So soll Mama Kris Jenner oftmals den Kleiderschrank von ihrer berühmten Tochter Khloé durchstöbern. Was ist denn da los?

Die 65-jährige Reality-TV-Matriarchin wurde im Laufe der Jahre in Outfits gesichtet, die denen ihrer Töchter Kim, Kourtney, Khloé, Kylie und Kendall gleichen. Nun gab Kris Jenner zu, dass sie ihre meisten Fashion-Tipps von der 36-jährigen Khloé bekommen würde.

Dasselbe und nicht das Gleiche!

In Bezug auf Fotos, auf denen sie und die 40-jährige Kim dasselbe Valentino-Kleid tragen, erklärte Kris gegenüber dem „Vogue“-Magazin: „Es war lustig, weil Kim tatsächlich dasselbe Kleid besitzt. Die Leute dachten oft, dass ich mir Kims Kleid auslieh, aber nein, wir hatten beide dasselbe Kleid von Valentino.“

Und weiter: „Viele von uns haben zur gleichen Zeit denselben Geschmack. Also gab es oftmals Zeiten, in denen wir alle dieselben Dinge kauften. Khloé und ich durchstöbern den Kleiderschrank des jeweils anderen am meisten, wahrscheinlich deshalb, weil wir beide ähnliche Größen und einen ähnlichen Stil haben.“ (Bang)