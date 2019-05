Die letzten „Avengers“-Filme bestehen aus 900 Stunden Material

Mittwoch, 22. Mai 2019 22:25 Uhr

‚Avengers Endgame‘ wurde aus 900 Stunden Material geschnitten. Während der vierte ‚Avengers‚ Film derzeit weltweit für Rekorde an den Kinokassen sorgt, kommen auch immer mehr Details über die Dreharbeiten und den Entstehungsprozess ans Licht.

Neben der schauspielerischen Leistung war auch die Produktion eine wahre Herausforderung für das Team. Seit knapp einem Monat sorgt der Marvel-Streifen für volle Kinosäle. Während die Darsteller besonders via Social Media immer mehr Einblicke in das Leben hinter den Kulissen geben, werden auch immer mehr Produktionsdetails bekannt. Wie der Filmeditor, Jeffrey Ford, der für ‚Avengers Infinity War‚ und ‚Endgame‚ mit Matthew Schmidt zusammengearbeitet hat, jetzt gegenüber dem ‚Business Insider‘ enthüllte, hätten für die beiden zusammen rund sechsstündigen Filme etwa 900 Stunden Material aus den Dreharbeiten zur Verfügung gestanden.

Nachbearbeitung dauerte 4 Monate

„Wir haben jeden Tag geschnitten, wir haben verfeinert, wir haben herausgefunden, was wir neu drehen müssen, und wir haben herausgefunden, was wir zu Ende bringen müssen“, berichtete er. Es habe fast ein Jahr gedauert, bis alle Vorproduktionen, die Produktion an sich und auch die Nachproduktion beendet gewesen seien.

„Und als wir dieses Jahr des Wahnsinns beendet hatten, stiegen wir direkt in eine absolut höllische, fast unmögliche Nachbearbeitungsperiode ein, die von Januar bis April dauerte, als wir ‚Infinity War‘ geliefert haben“, so Jeffrey in dem Interview.