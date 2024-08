Wie alles begann Die Liebesgeschichte von Taylor Swift und Travis Kelce

Taylor Swift gratuliert Travis Kelce zum Super-Bowl-Gewinn. (noe/spot)

SpotOn News | 07.08.2024, 12:00 Uhr

Die Liebesgeschichte zwischen Taylor Swift und Travis Kelce ist alles andere als gewöhnlich. Seit über einem Jahr sorgt das Powerpaar fast täglich für Schlagzeilen. Alles begann mit einem Freundschaftsarmband.

Kaum eine Beziehung sorgt für so viel öffentliches Interesse wie die des Popstars Taylor Swift (34) und des NFL-Spielers Travis Kelce (34). Seit rund einem Jahr steht das Paar im Rampenlicht und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Dabei fing alles mit einem Freundschaftsarmband an …

Zu Besuch bei der "Eras Tour"

Die Liebesgeschichte der beiden Megastars nahm auf der "Eras Tour" ihren Anfang. Swift ist seit März 2023 auf ihrer bisher größten Tournee rund um die Welt unterwegs. Am 8. Juli 2023 stand auch Kelce im Publikum, um dem Megastar auf der Bühne des Arrowhead Stadiums in Kansas City zuzujubeln.

Ein fehlgeschlagener Flirt-Versuch?

Am 26. Juli 2023 sprach Kelce erstmals in seinem Podcast "New Heights" über Swift. Er erzählte von seinem Plan, der Sängerin bei seinem Besuch der "Eras Tour" ein Freundschaftsarmband mit seiner Handy-Nummer zu überreichen. Das Austauschen der Freundschaftsarmbänder ist unter Swifties üblich und eine Anlehnung an eine Zeile von Swifts Lied "You're On Your Own, Kid". Kelces Vorhaben scheiterte aber offenbar. Seinem Bruder und Podcast-Co-Moderator Jason Kelce (36) erklärte er scherzend: "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für die 44 Songs, die sie singt, aufsparen muss. Deshalb war ich ein bisschen verletzt, dass ich ihr nicht eines der Armbänder, die ich für sie gemacht habe, überreichen konnte."

Sein Flirt-Versuch blieb nicht unkommentiert, später wurde er in einem Interview mit Sportmoderator Andrew Siciliano darauf angesprochen. Kelce bestätigte, dass er alles in seinem Podcast Gesagte auch so gemeint hatte, fügte dann aber hinzu: "Ich werde nicht über mein Privatleben sprechen." Auf die Frage, ob Swift Kontakt mit ihm aufgenommen habe, beendete Kelce das Interview. Auch sein Bruder Jason wollte sich in einem weiteren Interview nicht weiter dazu äußern.

Wortspiele über Wortspiele

Die Öffentlichkeit hatte jedoch schon angebissen und so war Swifts Name am 17. September beim Spiel zwischen Kelces Kansas City Chiefs und den Jacksonville Jaguars in aller Munde. Zumindest indirekt, denn sowohl NFL-Ansager Ian Eagle (55) als auch NFL-Kommentator Rich Eisen (55) machten sich einen Spaß daraus, Anspielungen auf Swift-Liedtexte in ihre Berichterstattung einzufügen.

Der Ball ist in ihrem Spielfeld

Am 21. September war der Tight End der Kansas City Chiefs bei der Sport-Talkshow "The Pat McAfee Show" zu Gast. Dort verriet er, dass er Swift eingeladen hatte, ihm beim Spielen zuzusehen. "Ich habe ihr den Ball zugeworfen", so Kelce. "Ich habe ihr gesagt: 'Ich habe gesehen, wie du die Bühne in Arrowhead gerockt hast, vielleicht musst du auch sehen, wie ich die Bühne in Arrowhead rocke. Wir werden sehen, was in nächster Zeit passiert."

Das erste Spiel

Bei dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears am 24. September war Swift dann tatsächlich im Publikum. Sie jubelte neben Kelces Mutter Donna begeistert von der Tribüne mit. Im Anschluss gingen Bilder und Videos viral. Swift und Kelce verlassen darin gemeinsam das Stadion und fahren anschließend in einem Cabrio davon. Auch über dieses Event sprach Kelce kurz darauf in seinem Podcast und drückte seine Freude über Swifts Anwesenheit bei dem Spiel aus.

Das war nur der Anfang

Am 1. Oktober folgte dann bereits das zweite Football-Date. Die Sängerin ließ sich bei dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New York Jets in New York blicken. Dieses Mal brachte sie einige ihrer prominenten Freunde mit, darunter Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47). Spätestens zu diesem Zeitpunkt konnten sich Fans sicher sein, dass hinter ihren Auftritten bei den Spielen mehr steckt. Auch am 12. Oktober kam Swift wieder ins Stadion.

Zu viel Berühmtheit?

Bei einer Pressekonferenz wurde Travis Kelce am 6. Oktober gefragt, wie er mit seiner neuen Prominenz umginge. Der Football-Star antwortete auf diese Frage gelassen und erklärte: "Paparazzi, die überall Fotos machen, gehören zu so einer Berühmtheit und so einem Leben einfach dazu. Es gibt viele Leute, die genau wissen wollen, was Taylor tut und wie es ihr geht. Und das aus gutem Grund."

Diese Reaktion löste bei Fans Begeisterung aus, denn Swift hatte in vergangenen Beziehungen schon häufig mit der großen öffentlichen Aufmerksamkeit zu kämpfen. Ihre vorherige, sechs Jahre lange Beziehung mit Schauspieler Joe Alwyn (33) lief vorrangig hinter den Kulissen ab und man sah die beiden nicht selten vor Paparazzi flüchten.

Es ist offiziell

Die Ungewissheit war am 15. Oktober endgültig zu Ende. Nach einer "Saturday Night Live"-Show wurden Kelce und Swift auf dem Weg zu einer Party zusammen gesehen. Hochauflösende Paparazzi-Fotos zeigten das Paar händchenhaltend, womit ihre Beziehung endgültig bestätigt wurde.

Ein Kuss mit Folgen

Am 23. Oktober teilte Chariah Gordon (29) eine Reihe von Bildern auf Instagram, auf denen Kelce, Swift, Gordon und ihr Verlobter und Chiefs-Spieler Mecole Hardman (26) zu sehen sind. Auf einem Bild gibt Swift ihrem Freund einen liebevollen Kuss auf die Wange.

Liebeserklärungen bei der "Eras Tour"

Nachdem die Sängerin ihren neuen Freund mehrmals bei seinen Football-Spielen live vor Ort unterstützt hatte, warteten viele Fans gespannt auf die Fortsetzung ihrer "Eras Tour", die einen Monat lang pausiert hatte. Und tatsächlich mischte sich Kelce am 11. November beim Auftakt in Buenos Aires unter die vielen Swifties.

Swift überraschte ihre Fans, indem sie die Liedzeile "Karma is the guy on the screen coming straight home to me" ihres Lieds "Karma" abänderte. Die neue Zeile lautete: "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me", also "Karma ist der Typ bei den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt". Im Anschluss an die Show wurden zahlreiche Videos auf Social Media geteilt, auf denen Swift euphorisch in Kelces Arme läuft und ihn innig küsst.

Was ist wirklich passiert?

Am 20. November gab der NFL-Star in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" mehr über die Beziehung und das Kennenlernen preis. Demnach hatte ihn Swift kontaktiert, nachdem ein Bekannter sie auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Zudem verriet er, dass die beiden einige Zeit miteinander in Kontakt waren, bevor sie sich zum ersten Mal trafen. "Ich habe noch nie jemanden gedatet, der so eine Ausstrahlung hat", schwärmte er in dem Interview.

Am 6. Dezember kürte das "Time"-Magazin Taylor Swift zur "Person des Jahres". Im zugehörigen Interview gab auch Swift einige Details preis. "Es fing alles damit an, dass mich Travis in seinem Podcast liebeswürdig auffliegen ließ, was ich verdammt cool fand. Direkt danach haben wir angefangen, zusammen abzuhängen." Die Grammy-Gewinnerin bestätigte außerdem, dass die beiden bereits in einer Beziehung waren, als sie zum ersten Mal im Stadion auftauchte.

"Ich liebe dich"

Nachdem das Paar gemeinsam Silvester verbracht hatte, traf Taylor Swift bei einem weiteren Football-Spiel am 21. Januar 2024 erstmals Travis' Bruder Jason. Als die Chiefs dann am 28. Januar ins NFL-Endspiel einzogen, gratulierte Swift ihrem Partner mitten auf dem Spielfeld. Gefolgt von einer festen Umarmung, sagte Kelce angeblich die drei magischen Worte und ergänzte: "So sehr, dass es nicht mehr lustig ist".

Lange Strecken für die Liebe

Am 11. Februar bewies Swift erneut ihren Einsatz für die Beziehung: Nach ihrer "Eras Tour"-Show in Tokio nahm sie einen zwölfstündigen Flug auf sich, um Kelce beim Super Bowl in Las Vegas anzufeuern. Unterstützung gab es auch von Blake Lively, Lana del Rey (39) und sogar von ihren Eltern. Am Ende konnten alle zusammen den Super-Bowl-Sieg von Kelces Team feiern.

Ein Zoobesuch vor der Show

Weiter ging es mit der "Eras Tour" in Australien. Der zweite Stopp war Sydney, wo der Megastar insgesamt vier Shows spielte. Nach einem romantischen Date im Zoo am Tag vor dem ersten Konzert verfolgte Kelce erneut einen Auftritt seiner Freundin und besetzte am 23. Februar einen Platz im VIP-Zelt des Accor Stadiums. Swift änderte hier ein weiteres Mal den Text zu "Karma" und sang – zur Begeisterung ihrer Fans – die neue Version. Auch nach dieser Show teilte das Paar hinter der Bühne einen Kuss.

Coachella-Küsse

Am 13. April besuchten die beiden das Musikfestival Coachella in Kalifornien. Zahlreiche Videos zeigten Swift und Kelce innig umschlungen und tanzend inmitten der Menge.

Ein Platz im neuen Album

Neben Musikfestivals, Football-Spielen und ihrer eigenen Tour hatte die Sängerin auch noch Zeit, ein ganzes Album zu veröffentlichen. Swift ist dafür bekannt, auch über ihre vergangenen und aktuellen Beziehungen zu singen. Gleich zwei Lieder des neuen Albums "The Tortured Poets Department" sind eine eindeutige Anspielung auf ihre Beziehung mit Kelce. Der Song "The Alchemy" sprüht nur so vor Football-Vokabular und die Sängerin schwärmt hier von einer intensiven, chemisch fixierten Anziehung zu einem neuen Liebhaber. Auch bei dem Lied "So High School" sind sich die Fans sicher, dass es von der Liebesbeziehung des Paares handelt.

Mit dem Beginn des europäischen Teils der "Eras Tour" am 9. Mai kam eine neue Setliste, der Song "So High School" fand dort seinen Platz. Auch in Europa war Kelce im Publikum anwesend. Kein Wunder, denn die ersten Shows fanden in Paris – der Stadt der Liebe – statt.

Jetzt sind sie "Instagram official"

Am 22. Juni veröffentlichte Swift einen Schnappschuss auf Instagram. Das Foto entstand nach einer ihrer Shows in London, bei der unter anderem Prinz William (42), Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) anwesend waren. Das Selfie zeigt die drei zusammen mit Swift und Kelce – alle grinsen glücklich in die Kamera. Damit machte sie die Beziehung auch "Instagram official".

Travis Kelce im Rampenlicht

Am 23. Juni machte die "Mastermind"-Interpretin einen unerwarteten Schachzug, der für besonders viel Aufmerksamkeit sorgte. Fans erwarteten zwar schon, dass ihre Shows im Londoner Wembley Stadium einige Besonderheiten mit sich bringen würden, aber als Kelce dann plötzlich auf der Bühne auftauchte, war die Überraschung groß.

In der Mitte von "The Tortured Poets Department" erschien der Sportler in Smoking und Zylinder. In Clips von dem Cameo-Auftritt trägt er die Sängerin in seinen Armen, fächelt ihr Luft zu, bestäubt ihr Gesicht mit einem Schminkpinsel und gibt ihr vor ihrer nächsten Nummer "I Can Do It With a Broken Heart" auf lustige Weise Tanzunterricht. Den Auftritt teilte die Musikerin in einem späteren Instagram-Post und schrieb in der Bildunterschrift: "Und ich bin immer noch hin und weg von Travis' Eras-Tour-Debüt."

"Das ist meine Lady"

Kurz darauf besuchte Kelce einen weiteren Podcast und plauderte aus dem Nähkästchen. Am 25. Juni erklärte er bei "Bussin' With the Boys", warum er sich in Swift verliebte: "Sie ist sehr selbstsicher. Und ich glaube, deshalb habe ich mich wirklich in sie verliebt. Weil ich einfach gesehen habe, wie aufrichtig sie mit ihren Freunden und ihrer Familie umgeht", erklärte der 34-Jährige.

Zudem sprach er über den Balanceakt zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen und gestand: "Man will einige Dinge für sich behalten, aber gleichzeitig bin ich nicht hier, um etwas zu verbergen. Das ist mein Mädchen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist meine Lady. Und ich bin stolz darauf."

Drei Songs für Travis

Anfang Juli verbrachte Swift drei Abende in Amsterdam, wo sie für ihre Fans im Rahmen der "Eras Tour" performte. Nachdem Kelce bereits bei einigen ihrer Shows im Publikum war, tauchte er hier ebenfalls an zwei Abenden auf. Die Sängerin spielte bei einem dieser Konzerte drei Überraschungssongs, die alle eine ganz besondere Bedeutung haben.

Der Song "Everything Has Changed" handelt davon, wie sich mit einer neuen Beziehung alles verändert. Zusätzlich spielte sie die Lieder "So High School" und "Mary's Song". Insbesondere letzterer hat durch die Beziehung der beiden eine besondere Bedeutung gewonnen, denn eine Zeile lautet: "I'll be 87, you'll be 89" ("Ich werde 87 sein, du wirst 89 sein"). Die Trikotnummer des Spielers der Kansas City Chiefs ist 87 und Swift wurde 1989 geboren. Fans konnten das Paar auch sichten, wie es gemeinsam das Stadion verließ, wobei Kelce den Arm um seine Liebste legte und die Menge zu noch mehr Jubel animierte.

Noch ein Mal

Am 17. Juli feierte die "Eras Tour" ihren Auftakt in Deutschland. Trotz des bevorstehenden Trainingscamps der Kansas City Chiefs machte Kelce den langen Weg nach Gelsenkirchen, um seine Freundin noch einmal auf der Bühne zu bewundern.

Es war sein 13. Besuch bei der Tour, was ein passender Abschluss sein könnte, denn bekanntlich ist die Zahl 13 Swifts Glückszahl. In der vergangenen Saison hatte die Musikerin auch genau 13 Spiele der Kansas City Chiefs besucht.

Und so geht es weiter

Für Kelce geht es bald in die neue NFL-Saison. Am 5. September empfängt Meister Kansas City Chiefs die Baltimore Ravens im ersten Thursday Night Game der neuen Spielzeit. Und Swift setzt ihre "Eras Tour" fort. Nach ihren Stationen in Deutschland, Polen und Österreich kehrt die Sängerin im August für fünf weitere Konzerte nach London zurück – die vorerst letzten in Europa.

Das letzte Konzert der "Eras Tour" wird am 8. Dezember 2024 – fünf Tage vor ihrem 35. Geburtstag – in Vancouver, Kanada, stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt wird Swift insgesamt 152 Shows in 54 verschiedenen Städten und auf fünf Kontinenten gespielt haben.