Kanye West: Die lustigsten Reaktionen auf seine Präsidentschaftskandidatur

Seitdem Kanye West der Welt mitgeteilte, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2020 als Kandidat antreten wird, türmen sich die lustigen Twitter-Perlen.

Die User auf Twitter können und wollen es nicht glauben: Kanye West (43) hat seine Versprechen aus dem Jahr 2015 wahr gemacht und tritt bei den kommenden US-Präsidentschaftswahlen tatsächlich als Kandidat an. In den sozialen Medien überschlagen sich seit dem die Meinungen.

Hier sind die lustigsten Reaktionen auf Kanye Wests Präsidentschaftskandidatur.

Und wir dachten, dass uns 2020 nichts mehr schockt!

Definiere das Jahr 2020. #kanyewest will Präsident werden und man findet das so überhaupt nicht merkwürdig und denkt sich: Hey, warum auch nicht. pic.twitter.com/8exYQl92i0 — Ariane aus NDS ?? (@ArianeSophie85) July 5, 2020

„Keeping Up With The Kardashians“ im Weißen Haus?

After Kanye West announced that he is running for president ??

White House scenes????#KanyeWest #Kanye2020 pic.twitter.com/FhXK5RPlHs — Vimal Pal (@VimalPa84670760) July 5, 2020

Wenn der Film „Idocrazy“ plötzlich zur Realität wird …

Momanger Kris Jenner als wahre Strippenzieherin?