"Die Macht von Social Media": Wie Influencer unser Leben verändern

08.05.2021 18:28 Uhr

Sie erreichen Millionen von Menschen. Über Instagram, YouTube, TikTok. Influencer sind die neuen Superstars. Sie werden gefeiert, verdienen gut. Aber was ist der Preis dafür? Welchen Einfluss haben sie? Es geht um Macht, Geld, Verantwortung. Vox zeigt dazu die Dokumentation „Die Macht von Social Media -Wie Influencer unser Leben verändern“.

Die neuen Superstars 2021 – das sind Influencer auf Plattformen wie Instagram, Facebook, YouTube und TikTok. Ganze 3,6 Milliarden Menschen nutzen sie weltweit. 500 Millionen Insta-Storys werden täglich abgesetzt!

Die Doku begleitet die ganz Großen der Branche, Einsteiger und Aussteiger. Eine Kinder-Influencerin und die bekannteste TikTok-Oma. Und VOX spricht mit Oliver Pocher, dem größten Kritiker der Influencer.

Wie verändert Social Media uns und unser Leben?

Über drei Stunden verbringen wir im Schnitt jeden Tag mit Social Media. Wir haben die Chance, jeden jederzeit zu kontaktieren. Ereignisse zu kommentieren. Unseren Lieblingsstars ins Wohnzimmer zu schauen.

Aber: Wie verändert diese große neue Medienmacht uns und unser Leben? Zum Positiven – wie auch zum Negativen? Welchen Einfluss haben die Social-Media-Stars auf uns – wirtschaftlich und psychologisch?

Schöne neue Welt

Es ist eine gänzlich neue Industrie entstanden – mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Jeder hat jetzt die Möglichkeit, sein eigener TV-Kanal zu sein. Sich selbst zu vermarkten. Mit eigenen Videos und Fotos Geld zu verdienen. Jeder dritte Teenager möchte mittlerweile Influencer werden.

Das Business geht längst über Beauty-Trends und kurzlebige Tanz-Videos hinaus. Es sind neue Prominente, die entstehen, neue Vorbilder. Es geht um Macht, um Geld aber auch um Verantwortung. Wie viel kann man als Influencer wirklich verdienen? Welche Verantwortung tragen die Influencer? Und was ist der Preis für dieses öffentliche Leben?

Diese Influencer sind dabei

VOX begleitet seit einem Jahr Influencer bei ihrer Entwicklung. Neulinge wie Enrico Elia – bei seinen ersten Versuchen als „Fashion-Blogger“ berühmt zu werden. Erfolgreiche Kinder-Influencer wie Cocobasics. Oder Lisbeth Lizzy – Deutschlands berühmteste TikTok-Omi mit 92 Jahren.

Die ganz Großen dieser Branche wie Sally Özcan von „Sally backt“ oder Kelly Vlog haben das Kamerateam in ihr Leben gelassen und bieten außergewöhnlich intime und nahe Einblicke. Wie schwer ist es, ganz oben zu stehen? Die TV-Stars Caro Noeding und Daniel Peukmann lassen uns an einer ganz besonderen „Instagram-Reise“ teilhaben – wie verändert Social Media unseren Urlaub?

Was steckt hinter Oliver Pochers Influencer-Beef?

Einblick in Zahlen und Fakten bekommen wir durch den „Die Höhle der Löwen„-Investor Ralf Dümmel, der zum ersten Mal mit einem Start-up auf Influencer Marketing setzt. Ob sich das lohnt?

The Real Life Guys haben als Abenteuer-Kanal angefangen, doch inzwischen drehen sich ihre Videos um die Krebserkrankung von Phillip, der seine letzte Reise öffentlich macht. Und: Oliver Pocher gilt für viele Influencer als „Persona non grata“. Was steckt hinter seiner Privatfehde mit der Social Media Branche?

„Die Macht von Social Media -Wie Influencer unser Leben verändern“ läuft am Samstag, den 8. Mai bei Vox. In 220 Minuten beleuchtet VOX die Licht- und Schattenseiten der Influencer-Welt. Mit überraschenden Ergebnissen.