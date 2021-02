04.02.2021 17:27 Uhr

Die Meeedchen von GNTM 2021: Die Influencerinnen

Endlich geht sie los – die neue Staffel von „Germany's Next Topmodel“! Noch vor Beginn der ersten Folge heute Abend gibt es einen Blick auf die Kandidatinnen. Hier gibt's die erste Gruppe mit allen Details!

Seit einigen Jahren geht auch „Germany’s Next Topmodel“ mit dem Wandel der Zeit, und Modelmama Heidi Klum castet nicht mehr nur die unbekannten Schönheiten vom Dorf, sondern auch Frauen, die bereits Modelerfahrungen und durch soziale Medien einen guten Grad an Bekanntheit haben, also Influencerinnen. Auch in der 16. Staffel der Show sind unter Heidis Meeedchen gleich fünf Influencerinnen mit über 10.000 Followern bei Instagram vertreten.

Romina Palm

Ganz an der Spitze der Influencerinnen liegt Romina Palm. Die schöne Brünette wohnt in Köln und hat 87,3 Tausend Follower bei Instagram. Sie macht laut eigener Angabe „irgendwas mit Fashion, Fitness und Lifestyle“. Privat ist sie mit Stefano Zarrella liiert, der 227.000 Follower zählen kann. Sein Bruder Giovanni Zarrella ist bekannt aus der deutschen HipHop-Band „Bro’Sis“, in der auch Ross Anthony dabei war. Romina ist eine absolute Schönheit, keine Frage, und hat perfekte Voraussetzungen für GNTM. Aber kann sie Heidi von sich überzeugen?

Ally Huebner

Platz zwei der Influencer-Mädels kann sich die 18-jährige Ally aus Berlin sichern. Sie hat auf Instagram 33.000 Follower. Auf ihrem Profil zeigt sich, dass sie bereits über soziale Medien Werbepartner wie den Onlinehändler „SheIn“ für sich gewinnen konnte. Aber in einem liegt der Rotschopf ganz vorne: Auf TikTok ist sie ein Star! Mit über 240.000 Followern dort kann ihr wohl keine etwas vormachen. Was Ally da so macht? Halt typische TikTok-Tänze. Denn Tanzen ist für Ally eine Möglichkeit ihren Frust rauszulassen.

Miriam Rautert

Mit 31,1 Tausend Abonnenten steht Miriam Rautert auf Platz drei der großen Influencer der Staffel 2021. Sie ist bereits aktiv im Modelbusiness tätig. Die Berlinerin ist 24 Jahre alt und mit ihren nur 1,64 m Körpergröße möchte sie mehr Diversität in die Industrie bringen. Im Jahr 2019 wurde sie zur „Miss Universe Germany“ gekürt und wird weltweit von renommierten Modelagenturen vertreten. Was macht ein so erfahrenes Model, welches schon längst Verträge hat, bei einer Show wie „Germany’s Next Topmodel“? Wurde sie womöglich angeheuert, um den Konkurrenzkampf spannender zu machen?

Galerie

Maria-Sophie aka Azula

Auf sozialen Medien ist nicht viel über Maria-Sophie bekannt, denn sie ist ein sehr privater Mensch, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt. Trotzdem, oder gerade dessen konnte sie unter dem Namen Azula Azula mit ihrem modernen E-Girl-Look bereits über 16,6 Tausend Instagram-Follower generieren! Besonders auffällig sind natürlich ihre lila Strähnchen vorne im Haar – die sie manchmal auch blond oder blau trägt, wie sie Bock hat. Außerdem ist die 19-Jährige wohl die Kleinste, die jemals bei GNTM teilgenommen hat mit 1,55 m Körpergröße. Kann sie Heidi mit ihrem besonderen Aussehen und ihrer super coolen Art überzeugen?

Amina Htt

Von Amina weiß man nicht viel, außer, dass die schöne Blondine mit ihren 21 Jahren bereits über 13.000 Follower auf Instagram hat. Sie ist Berlinerin und stolze Mutter einer Ragdoll-Katze. Amina reist gerne und viel, war bisher am liebsten in Dubai. Ihren Freund hat sie per Instagram kennengelernt, seit nunmehr drei Jahren sind sie überglücklich. Allerdings ist ihre Familie streng religiös – könnte ihr diese Erziehung bei Nacktshootings im Weg stehen?

Soulin Omar

Mit knapp 10,1 Tausend Followern schafft es Soulin Omar nur ganz knapp auf die Liste der Influencerinnen bei GNTM 2021. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die gebürtige Syrerin, dass sie kein Neuling im Modelbusiness ist. Mit ihrer wilden Lockenmähne, den dunklen Augen, buschigen Brauen und den weichen Gesichtszügen ist Soulin ein absoluter Hingucker. Ob Modelmama Heidi das auch so sieht?

Die ersten Bilder aus der 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ könnt ihr im folgenden Video sehen. Am 4. Februar geht es los! (AKo)