Die Nervensägen des Monats August: Jetzt abstimmen!

Es ist wieder soweit. In lautstarken, äußerst zähen und daher nächtelangen Diskussionen hat die Redaktion wieder sechs Kandidaten für „Die Nervensägen des Monats“ herausgesucht. Und nun bitten wir die geneigte Leserschaft herzlich darum, ihr Kreuzchen zu setzen. So ergibt sich ein schönes Ranking nach Schulnoten-Art und die Betroffenen wissen dann, dass sie noch an sich arbeiten müssen.

Hier nun unsere Kandidaten des Monats Juli! Entscheidet selbst, wer oder was Euch am meisten genervt hat.

Vorschläge für den Monat September nehmen wir ab sofort auch entgegen. Dazu gerne eine Mail an nervensaegen@klatsch-tratsch.de, Stichwort „Nervensägen des Monats“.

Wer nervte im August am meisten? Elena Miras aus dem "Sommerhaus der Stars" mit ihren unkontrollierten Wutausbrüchen. Ed Sheeran mit seiner musikalischen Omni-Präsenz. Heidi Klum: Gerade erst ist das Hochzeits-Gedöns zu Ende, beginnt sie mit dem Halloween-Gedöns Joey Heindle und die tägliche Heulerei bei ‚Promi Big Brother‘. Jerome Boateng und seine Wechselgerüchte. Jeden Sommer das gleiche und am Ende bleibt er doch in München. Greta Thunberg mit ihrer Segelei. Die soll lieber in die Schule gehen. Abstimmen Elena Miras aus dem "Sommerhaus der Stars" mit ihren unkontrollierten Wutausbrüchen. 58,76%, 57 votes Ed Sheeran mit seiner musikalischen Omni-Präsenz. 1,03%, 1 vote Heidi Klum: Gerade erst ist das Hochzeits-Gedöns zu Ende, beginnt sie mit dem Halloween-Gedöns 14,43%, 14 votes Joey Heindle und die tägliche Heulerei bei ‚Promi Big Brother‘. 9,28%, 9 votes Jerome Boateng und seine Wechselgerüchte. Jeden Sommer das gleiche und am Ende bleibt er doch in München. 0%, 0 votes Greta Thunberg mit ihrer Segelei. Die soll lieber in die Schule gehen. 16,49%, 16 votes View questions