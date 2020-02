Die Nervensägen des Monats Januar 2020: Jetzt abstimmen!

Kinder, wie die Zeit vergeht. Schon wieder ein Monat rum und in elf Monaten ist schon wieder Weihnachten! Hier sind wieder die „Nervensägen des Monats“, sorgfältig kuratiert von der Reaktion.

Wer nervte im letzten Monat am meisten – und womit? Was waren die Aufreger des Monats? Das Ergebnis wird unmittelbar nach der Abstimmung zu einem Ranking zusammengefasst. Damit wissen die Nominierten auch, woran sie noch arbeiten müssen. Die Kandiudaten finden sch unten im Abstimmungstool!

Vorschläge für den Monat Februar nehmen wir natürlich laufend entgegen. Auch wir sind gespannt, was die nächsten Wochen so bringen. Dazu bitte eine Mail an nervensaegen@klatsch-tratsch.de, Stichwort „Nervensägen des Monats Februar“.

Wer oder was nervte im Januar am meisten? Daniela Büchner - Drama-Queen im Dschungelcamp. Elena Miras - Drama Queen im Dschungelcamp. Madonna mit ihrer Konzertabsagen! Besser ganz aufhören. Markus Lanz, wenn er seine Stirn bedeutungsschwanger in Falten legt. Laura Müller mit ihrem "Schatzi, Schatzi, ich liebe dich"-Video. "Die Mälzer & Sasha Show" - Abklatsch von Joko & Klaas und "Schlag den Star" Abstimmen Daniela Büchner - Drama-Queen im Dschungelcamp. 40,21%, 39 votes Elena Miras - Drama Queen im Dschungelcamp. 4,12%, 4 votes Madonna mit ihrer Konzertabsagen! Besser ganz aufhören. 0%, 0 votes Markus Lanz, wenn er seine Stirn bedeutungsschwanger in Falten legt. 3,09%, 3 votes Laura Müller mit ihrem "Schatzi, Schatzi, ich liebe dich"-Video. 46,39%, 45 votes "Die Mälzer & Sasha Show" - Abklatsch von Joko & Klaas und "Schlag den Star" 6,19%, 6 votes View questions