Die Nervensägen des Monats März 2020! Jetzt abstimmen!

Unsere Redaktion hat sich diesmal schwer getan, sechs Personen oder Ereignisse herauszufiltern, die im Monat März besonders genervt haben.

Jetzt wollen wir unsere Vorschläge mit unserer lieben Leserschaft teilen. Was waren die Aufreger des Monats? Das Ergebnis wird unmittelbar nach der Abstimmung zu einem Ranking zusammengefasst. Damit wissen die Nominierten auch, woran sie noch arbeiten müssen. Die Kandidaten finden sich unten im Abstimmungstool!

Vorschläge für den Monat April nehmen wir ab sofort auch entgegen. Dazu gerne eine Mail an nervensaegen@klatsch-tratsch.de, Stichwort „Nervensägen des Monats April“.

Wer oder was nervte im März am meisten? Désirée Nick mit ihrem aggressiven Auftreten in "Promis unter Palmen". Oliver Pochers neue Rolle als Sittenpolizist bei Instagram Xavier Naidoo mit seinen Verschwörungstheorien. Die Ausgangsbeschränkungen der Corona-Krise. Heidi Klum mit ihren Insta-Posts. Madonnas Instagram-Posts. Abstimmen Désirée Nick mit ihrem aggressiven Auftreten in "Promis unter Palmen". 34,38%, 11 votes Oliver Pochers neue Rolle als Sittenpolizist bei Instagram 18,75%, 6 votes Xavier Naidoo mit seinen Verschwörungstheorien. 15,63%, 5 votes Die Ausgangsbeschränkungen der Corona-Krise. 6,25%, 2 votes Heidi Klum mit ihren Insta-Posts. 25%, 8 votes Madonnas Instagram-Posts. 0%, 0 votes View questions

Hier geht es zu den Nervensägen vom Februar!