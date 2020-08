30.08.2020 12:24 Uhr

Die Nervensägen des Sommers 2020! Jetzt abstimmen!

Dauerregen und Sturmtief Kirsten lassen uns erahnen: Die heißen Tage sind so gut wie vorbei. Grund genug für uns, die größten Nervensägen des Sommers zu küren.

Deshalb hat sich die Redaktion wie schon so oft gefragt: Wer ist uns während der letzten Wochen so richtig auf den Keks gegangen? Rausgekommen ist ein buntes Potpourri an mehr oder weniger prominenten Problemfällen, die so richtig viel Nerv-Potential bewiesen haben.

Julian F.M. Stoeckel präsentiert die Nominierten

Und wer könnte die Auswahl der Promi-Nervensägen besser präsentieren, als unsere geschätzte Lieblingsnervensäge Julian F.M. Stoeckel! Im Video stellt die Influencerin der Herzen alle Anwärter auf den Titel vor – und gibt natürlich ihren ganz eigenen Senf zu jeder Nominierung dazu…

Doch das letzte Wort haben natürlich unsere Leser! Wer ist die größte Nervensäge des Sommers 2020? Alle im Video präsentierten Kandidaten finden sich unten im Abstimmungstool! Das Ergebnis wird unmittelbar nach der Abstimmung zu einem Ranking zusammengefasst.

Auch interessant:

Deine Meinung ist gefragt!

Wer hat in diesem Sommer am meisten genervt? Promi Big Brother: Keine Promis und davon zu viele Jason Derulo: Wie selbstverliebt kann man(n) ins eigene Gemächt sein? Florian Silbereisen: Viel zu viel grinsender Silber-Flori zur Prime Time Lena Meyer-Landrut: Das Thema Body Positivity nehmen wir ihr nicht ab Tayisiya und Yana Morderger: Diese Stimme – und dann auch noch im Doppelpack! Abstimmen Promi Big Brother: Keine Promis und davon zu viele 83,33%, 5 votes Jason Derulo: Wie selbstverliebt kann man(n) ins eigene Gemächt sein? 0%, 0 votes Florian Silbereisen: Viel zu viel grinsender Silber-Flori zur Prime Time 0%, 0 votes Lena Meyer-Landrut: Das Thema Body Positivity nehmen wir ihr nicht ab 16,67%, 1 vote Tayisiya und Yana Morderger: Diese Stimme – und dann auch noch im Doppelpack! 0%, 0 votes View questions