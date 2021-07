Die Neue bei „Das Supertalent“: Wer ist Moderatorin Chantal Janzen?

06.07.2021 16:12 Uhr

Mit Chantal Janzen komplettiert eine Niederländerin die neue Jury von "Das Supertalent". Wer ist die Moderatorin, die neben Lukas Podolski und Michael Michalsky Platz nimmt?

Chantal Janzen (42) ist die neue Frau in der Jury der RTL-Castingshow „Das Supertalent“. In Deutschland ist die niederländische Moderatorin und Schauspielerin noch weitestgehend unbekannt. Wer ist die 42-Jährige, die demnächst gemeinsam mit Fußballprofi Lukas Podolski (36) und Designer Michael Michalsky (54) über das Talent der Showkandidaten urteilt?

Schauspiel, Gesang, Moderation: Chantal Janzen kann alles

Geboren wurde Janzen im Februar 1979 in Tegelen, einer ehemals eigenständigen Stadt, die heute als Bezirk zu Venlo gehört. Nach der Schule ließ sie sich in Amsterdam an der Kunsthochschule Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ausbilden, neben mehreren Tanzdisziplinen studierte sie auch die Fächer Schauspielerei, Gesang und Musikrepertoire. Die ganzheitliche Ausbildung verschaffte ihr schnell Jobs als Musicaldarstellerin sowie Serien- und Filmschauspielerin, sie war unter anderem in den Stücken „Tarzan“ und „Die Schöne und das Biest“ zu sehen. Als Sängerin war die Blondine ebenfalls aktiv.

In ihrer niederländischen Heimat ist Chantal Janzen bereits seit geraumer Zeit ein großer Star und eine gefragte Moderatorin. In der Serie „Divorce“, die auf einer Idee ihrer berühmten Landsfrau Linda de Mol (56, „Traumhochzeit“) basiert, spielte sie von 2012 bis 2016 eine Hauptrolle. Hierzulande wurde das Format 2015 unter dem Titel „Männer! – Alles auf Anfang“ vom Sender RTL adaptiert und bekannt.

Im deutschen Fernsehen war die heute 42-Jährige, die mit Ehemann Marco Geeratz (48) zwei Kinder im Alter von drei und zwölf Jahren hat, ebenfalls bereits mehrfach zu sehen. 2015 saß sie in der Jury der Sat.1-Castingshow „Superkids – Die größten kleinen Talente der Welt“. Im selben Jahr und im Folgejahr unterstützte sie außerdem Hauptmoderator Thore Schölermann (36) bei „The Voice Kids“ (Vox) als Green-Room-Moderatorin.

Im Mai moderierte sie den Eurovision Song Contest

Ihren (bislang) international größten Auftritt absolvierte Janzen vor gut eineinhalb Monaten als Teil des Moderatorenteams des Eurovision Song Contests (ESC) in Rotterdam. Gut ein Jahr zuvor hatte sie auch die ESC-Ersatzshow „Eurovision: Europe Shine a Light“ aus der Hafenstadt präsentiert, nachdem der jährlich stattfindende Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Ab 2021 sitzt die Niederländerin nun am Jury-Pult von „Das Supertalent“ als Teil eines vielversprechenden Dreiergespanns mit Lukas Podolski und Michael Michalsky. Ob sie auch dort eine gute Figur macht?