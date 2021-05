„Die Obert Connection“ geht in Serie

31.05.2021 10:40 Uhr

Boutiquenbesitzerin und TV-Persönlichkeit Claudia Obert wird für ihre Sprüche auf Instagram gefeiert. Nun erweitert sie ihr Königreich und erobert neue Gebiete der Social-Media-Welt.

In ihrem neuen Joyn-Format „Die Obert Connection“ (ab 15. Juli 2021, Joyn) wagt sie mit einer Portion Selbst-Ironie ein Social-Network-Experiment der etwas anderen Art: Sie trifft junge, bekannte Social-Media-Stars aus sechs unterschiedlichen Bereichen, die mit der Unternehmerin ihre Tipps sowie Tricks teilen und ihr Spezialgebiet erklären – von Beauty, TikTok, über Erotik bis hin zu Fitness ist alles dabei.

Auch Claudia Obert verrät den Content-Creators ihre Erfolgsgeheimnisse aus dem Show- und Modebusiness. Was passiert, wenn Claudia Obert auf ein Cam-Girl trifft, TikTok-Moves lernt und neben dem Champagner-Glas auch Gewichte hebt?

Claudia Oberts Schnupperkurse

Claudia Obert: „Social Media ist in aller Munde und schon eine Wissenschaft für sich. Ich werde immer für meine Captions bei Instagram gelobt. Doch bin ich mit meinem Instagram-Account mit 142.000 Followern nicht zufrieden. Ich bin erpicht darauf, dass er professioneller wird. Ich möchte lernen, wie die Influencer ihre Inhalte produzieren, wie sie kreativ arbeiten und insbesondere bin ich an ihrem Handwerk interessiert. Ich weiß nicht, wie man diese Filmchen für YouTube schneidet, so supergute Fotos für Instagram macht oder wie man Videos für TikTok dreht.“

Joyn zeigt „Die Obert Connection“ ab 15. Juli 2021 zwei Mal wöchentlich auf Joyn. Bei Joyn PLUS+ sind alle Folgen des Reality-Formats bereits ab Start verfügbar.

Die Karriere von Claudia Obert

Claudia Obert gründete 1990 ihr Modelabel Lean Selling, wirbt seit 2010 auf diversen Teleshopping-Kanälen für ihre Produkte. Außerdem hat sie zwei Boutiquen in Hamburg und Berlin.

2012 nahm sie bei der TV-Show „Das perfekte Promi-Dinner“ teil. 2017 war sie Kandidatin der 5. Staffel von „Promi Big Brother“, bei der sie den 9. Platz belegte. 2020 war sie Teilnehmerin der Sat.1-Reality-Show „Promis unter Palmen“. Obert verließ die Show, nachdem sie von Kandidaten gemobbt worden war.

2020 bekam sie mit „Claudias House of Love“ ihre eigene Kuppelshow auf Joyn. Bei der Ausstrahlung auf SAT.1. wurde die polarisierende Show manch nur einer Folge aus dem Programm geworfen. Demnächst ist sie in der 2. Staffel der Trashshow „Der Kampf der Reality Stars“ auf RTLZWEI zu sehen.