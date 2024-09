Weniger ist mehr Die perfekte Capsule-Wardrobe für Urlaub im Spätsommer

Mit einer Capsule Wardrobe ist das Packen für den Urlaub ein Kinderspiel. (the/spot)

SpotOn News | 03.09.2024, 19:46 Uhr

Nur Lieblingsstücke im Koffer und immer das Passende zum Anziehen dabei - die Capsule Wardrobe macht's möglich. Das sind die Vorteile des minimalistischen Kleidungsstils, der das Packen für den Urlaub revolutionieren kann.

Ist es möglich, jeden Tag im Urlaub genau zu wissen, dass man jedes Teil, das man dabei hat, wirklich liebt und gerne anzieht? Alles, was sich im Koffer befindet, passt zusammen, lässt sich mühelos kombinieren und erleichtert so die Entscheidung. Klingt wie ein Traum? Mit einer Capsule Wardrobe, einem minimalistischen Ansatz, der nicht nur den Alltag zuhause, sondern auch das Packen für den nächsten Urlaub revolutionieren kann, lässt sich das problemlos umsetzen.

Was ist eine Capsule Wardrobe?

Eine Capsule Wardrobe ist im Wesentlichen eine durchdachte Auswahl von Kleidungsstücken, die miteinander kombinierbar sind. Der Fokus liegt auf Qualität statt Quantität und darauf, Stücke zu wählen, die sowohl dem eigenen Stil entsprechen als auch vielseitig einsetzbar sind. Üblicherweise besteht eine Capsule Wardrobe aus etwa 30 bis 40 Teilen – je nach Saison und persönlichen Vorlieben. Für den Urlaub, insbesondere im Spätsommer, kann diese Zahl noch weiter reduziert werden, ohne dabei auf Stil oder Komfort verzichten zu müssen.

Der Spätsommer ist eine wunderbare Zeit für einen Urlaub. Die Temperaturen sind meist noch angenehm warm, aber nicht mehr so heiß wie im Hochsommer, und das Licht ist weicher, was für besonders schöne Urlaubserinnerungen sorgt. Doch was packt man am besten ein, wenn man leicht reisen und vielleicht sogar nur mit Handgepäck unterwegs sein möchte? Hier kommt die sommerliche Capsule Wardrobe ins Spiel.

Die sommerliche Capsule Wardrobe aus wenigen Teilen

Los geht es mit den Basics: Ein luftiges, weißes Leinenhemd ist ein wahres Multitalent. Es kann tagsüber über den Bikini oder die Badebekleidung geworfen werden und sieht abends, kombiniert mit einer schicken Hose oder einem Rock, elegant aus. Ergänzt wird das Hemd durch zwei bis drei hochwertige Tops in neutralen Farben wie Beige, Grau oder Marineblau, die sich zu jeder Tageszeit stylen lassen.

Ein weiteres unverzichtbares Stück ist ein sommerliches Kleid, das sowohl für den Strand als auch für die Stadt geeignet ist. Am besten entscheidet man sich für ein Modell, das sowohl lässig als auch elegant getragen werden kann, zum Beispiel ein Wickelkleid oder ein Slipdress. Kombiniert mit Sandalen wirkt es tagsüber leger, mit schicken Espadrilles oder flachen Mules ist es abends ein echter Hingucker.

Apropos Schuhe: Hier ist weniger definitiv mehr. Ein Paar bequeme Sandalen für den Tag, elegante, flache Schuhe für den Abend und eventuell noch ein Paar modische Sneaker – mehr braucht es im Urlaub nicht. Diese drei Paare decken jede Situation ab und nehmen im Koffer kaum Platz weg.

Für den unteren Teil der Outfits eignen sich leichte Stoffhosen, die sowohl bequem als auch schick sind, sowie ein gut sitzender Rock. Einfach wird das Styling, wenn man darauf achtet, dass die Farben neutral gehalten sind, damit sie mit allen Oberteilen kombinierbar bleiben. Wenn man eher der Hosentyp ist, kann auch eine gut sitzende Jeans-Shorts oder eine Stoffshorts eine praktische Ergänzung sein.

Accessoires sind Pflicht

Für die kühleren Abende im Spätsommer sollte ein leichter Pullover oder eine Strickjacke eingepackt werden. Diese sollten ebenfalls in neutralen Farben gehalten sein, sodass sie problemlos zu jedem Outfit passen. Ein Schal oder Tuch, das sowohl als modisches Accessoire als auch als zusätzlicher Schutz an kühlen Abenden dient, rundet die Auswahl perfekt ab.

Natürlich dürfen auch folgende Accessoires nicht fehlen: eine vielseitige Sonnenbrille, die zu jedem Outfit passt, und eine kleine, aber praktische Handtasche, die sowohl tagsüber als auch abends getragen werden kann. Ein breiter Hut schützt nicht nur vor der Sonne, sondern verleiht dem Look auch eine elegante Note.

Mit einer Capsule Wardrobe für den Urlaub im Spätsommer spart man nicht nur Platz im Koffer, sondern auch Zeit beim Packen und Stress bei der Auswahl der Outfits. Mit sorgfältig ausgewählten, vielseitigen Stücken ist man für jede Situation gerüstet und kann den Urlaub in vollen Zügen genießen – ganz ohne den Ballast unnötiger Kleidung. Weniger ist in diesem Fall wirklich mehr.