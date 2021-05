Die Prinzen kommen 2022/2023 auf Tour

Die Prinzen feiern ihr 30-jähriges Jubiläum mit neuem Album und großer Tour. (mia/spot)

12.05.2021 15:41 Uhr

Die Prinzen bereiten ihr großes Comeback vor: Ende des Monats erscheint ihr neues Album, nächstes Jahr beginnt ihre Jubiläums-Tour. Der Kartenvorverkauf für die Konzerte hat nun begonnen.

Die Prinzen machen ihr Comeback perfekt: Zum neuen Album „Krone der Schöpfung“, das Ende Mai erscheint, wurde nun eine neue Tour angekündigt. 2022/2023 kommen Sebastian Krumbiegel (54), Tobias Künzel (56), Wolfgang Lenk (54), Jens Sembdner (54), Henri Schmidt (53), Mathias Dietrich (56) und Alexander „Ali“ Zieme (50) auf große Deutschlandtournee, mit der sie auch ihr 30-jähriges Jubiläum feiern werden.

„30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“ nennt sich die Jubiläumstour, die die Leipziger ab dem 11.6.2022 etwa nach Frankfurt, Köln, München, Hamburg, Düsseldorf und Berlin führt. In der Show präsentieren sie „das Beste aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte. Ein Abend voller Überraschungen und Hits“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, ab dem 19. Mai sind Tickets überall erhältlich.