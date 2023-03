Kamerateam wird vorgestellt Die Reimanns packen aus: Wie sieht es hinter der Kamera aus?

Bang Showbiz | 01.03.2023, 13:44 Uhr

Konny und Manuela Reimann stellen ihr Filmteam auf Social Media vor.

Das beliebte Auswandererpaar ist aus der deutschsprachigen Fernsehlandschaft einfach nicht mehr wegzudenken.

Konny und Manu stets mit Kamerateam unterwegs

Seit ihrem ersten Auftritt in der TV-Sendung „Extra – das RTL-Magazin“ werden die Reimanns bei ihren zahlreichen Abenteuern von einem Kamerateam begleitet. Die Auswanderung nach Texas, die Bauarbeiten auf dem familieneigenen Anwesen und zuletzt der Umzug nach Hawaii — stets haben Konny und Manu ein Filmteam an ihrer Seite. Obwohl die Mitarbeiter hinter den Kulissen nur selten vor der Kamera in Erscheinung treten, sind sie über die Jahre selbstverständlich ein fester Bestandteil des Reimann-Alltags geworden. In mehreren Instagram-Beiträgen wurden die Kameraleute jetzt endlich offiziell vorgestellt.

„Sie gehören ja schon fast zum Inventar!“

„The Boys are back in town… wir filmen für neue Folgen“, schreibt Manuela Reimann unter ein Instagram-Foto, das sie zusammen mit Konny und ihrem Filmteam zeigt. In einzelnen Beiträgen werden Kameramann Flo, Tontechniker Felix und Produzent Christian dann noch einmal einzeln vorgestellt. Die Fans der Kult-Auswanderer scheinen begeistert darüber, endlich auch die erweiterte Reimann-Truppe kennenzulernen.

In der Kommentarspalte schreibt beispielsweise eine Userin: „Sie gehören ja schon fast zum Inventar!“ Ein weiterer Follower findet: „Wie eine kleine Familie!“ Auf die neuen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns“ dürfen Fans also mehr als gespannt sein.