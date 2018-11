Die Reimanns werden zum dritten Mal Oma und Opa!

Montag, 26. November 2018 09:27 Uhr

Im Hause der TV-Auswandererfamilie Reimann hat sich Nachwuchs angekündigt. Töchterchen Janina und ihr amerikanischer Ehemann Coleman bekommen ein Baby! Ihrem Haussender RTL 2 haben Konny und Manu die schönen Neuigkeiten natürlich zuerst verraten.

Die 50-jährige Manuela sagte dazu: „Ich habe von Janinas Schwangerschaft am Muttertag erfahren. Wir haben zusammen in einem Restaurant gegessen. Dann gab es Dessert und auf dem Kuchen stand ‚Congrats Grandmother‘. Ich war ein bisschen perplex, weil ich nicht dachte, dass es mich betrifft oder dass der Kellner sich am Tisch geirrt hat und guckte Janina ein bisschen ungläubig an. Sie nickte dann aber grinsend. Und somit war die frohe Nachricht überbracht: Es wird ein neues Enkelkind.“

Im September 2014 kam Kealan Ray, der Sohn von Jason Reimann und seiner Frau Hunter, auf die Welt. 2016 kam Bruder Oliver auf die welt. Die ursprünglich in Hamburg ansässigen Reimanns leben seit 14 Jahren in den USA.

