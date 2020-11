17.11.2020 23:00 Uhr

Die Robens zur Trennung von Andrej & Jenny: „Vielleicht gibt es ja noch eine Chance“

Andrej Mangold und seine Jenny haben sich vor kurzem getrennt. Das sagen die Robens zum Liebes-Aus des Bachelor-Paares...

In der Kuppelshow „Der Bachelor“ lernten sich die beiden kennen und lieben, doch jetzt ist alles nach mehreren Jahren Beziehung aus. Andrej Mangold (33) und seine Jennifer Lange (27) haben vor wenigen Tagen ihr Liebes-Aus bekannt gegeben…

„Das war so ein richtiges Dream-Team!“

Zur Trennung melden sich neben vielen anderen Influencer-Kollegen auch ihre Ex-„Sommerhaus der Stars“-Mitstreiter Caro (41) und Andreas Robens (54) zu Wort. In einer exklusiven Videobotschaft bei „VIP.de“ erzählen die Robens, wie geschockt sie von den Neuigkeiten des „Bachelor“-Paares sind. „Wir haben natürlich schon von den Gerüchten gehört, dass die beiden getrennt sein sollen, aber ich konnte es mir eigentlich absolut nicht vorstellen. Das war so ein richtiges Dream-Team!“, erzählt Caro.

Ist das der Grund für die Trennung?

Auch wenn Andrej und Jenny – laut den Robens – ein absolutes Traumpaar waren können sie nachvollziehen woran es vielleicht gelegen haben könnte, dass die Beziehung den Bach runter ging. Caro verrät: „Im Haus da hat man wirklich gedacht: ‚Mein Gott, die halten wirklich super gut zusammen und das passt einfach, die harmonieren‘, aber natürlich die ganze schwere Zeit, die sie danach hatten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das zu Konflikten führt, wenn eben alles Scheiße ist.“

Caro und Andreas wünschen alles Gute

Auch wenn sie vom Liebes-Aus der beiden überrascht und erschüttert sind, wünschen die Robens ihren Ex-Mitbewohnern alles Gute für die Zukunft, auch wenn sie diese nun getrennt verbringen. „Tut uns halt eben unglaublich leid für die beiden, aber die sind beide stark und die werden ihr Leben machen und ihr Ding machen. Ja, wir wünschen ihnen alles Beste, das Beste was es gibt und alles Gute!“

Die Robens glauben an ein Liebes-Comeback

So ganz gibt vor allem Andreas die Liebe von Andrej und Jenny allerdings noch nicht auf. „Vielleicht gibt es ja noch eine Chance“, wirft der Fitness-Freak in den Raum und auch Caro drückt die Daumen für das Liebes-Comeback der beiden. Zuletzt hat Andreas auch noch einen sehr wichtigen Rat für Andrej und Jenny, den sich wohl jedes Paar zu Herzen nehmen sollte: „Man sollte nicht immer alles wegschmeißen, man sollte vielleicht auch mal was reparieren.“

