Von Paris und Venedig bis nach Bali Die romantischsten Reiseziele zum Valentinstag

Venedig ist eines der romantischsten Reiseziele für den Valentinstag. (ada/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 21:45 Uhr

Der Valentinstag ist der perfekte Anlass, um auf Reisen zu gehen und den Tag der Liebe mit dem Partner oder der Partnerin zu zelebrieren. Vom Picknick am Strand von Bali bis hin zum Ausblick vom Wolkenkratzer in New York City - das sind die romantischsten Reiseziele.

Der Valentinstag steht ganz im Zeichen der Liebe. Für Paare gibt es unzählige Orte, um sich in den Arm zu nehmen. Manche Flecken auf dieser Erde sprießen nur so vor Romantik. Diese Reiseziele lassen jedes verliebte Herz noch höherschlagen.

Paris, Frankreich

Schon ein kleiner Spaziergang durch die Straßen von Paris zeigt, warum die Metropole auch die "Stadt der Liebe" genannt wird. Einladende Restaurants an jeder Ecke, Musik vor der Szenerie der Pariser Architektur und eine riesige Auswahl an Kunstmuseen für romantische Dates. Ein Besuch des Eiffelturms bildet das Highlight des Valentinstages in Paris.

Bali, Indonesien

Wie romantisch Bali ist, zeigt der Film "Eat Pray Love" (2010). In dem begibt sich die Autorin Liz Gilbert, gespielt von Julia Roberts (57), nach Bali, um ihre große Liebe zu finden. Die Insel bietet für jedes verliebte Paar eine romantische Wohlfühloase. Die Möglichkeiten reichen von einem Picknick am Strand bis hin zu einem Ausritt auf Pferden bei Sonnenuntergang.

Venedig, Italien

Venedig bietet ebenfalls viel Romantik. Der Valentinstag kann nicht nur zu zweit in einem Restaurant verbracht werden. Die Stadt lädt auch dazu ein, die gemeinsame Zeit auf einer der ikonischen Gondeln angekuschelt zu genießen und durch die Kanäle zu fahren.

Island

Island bietet für den Valentinstag eine Mischung aus Abenteuer, Spektakel und gemütlicher Zweisamkeit. Der besondere Tag kann mit einer Wanderung zu einem Vulkan starten und endet mit den Polarlichtern am Nachthimmel. Für Romantik ist gesorgt, wenn kein Hotel in Reykjavik gebucht wird, sondern eine der vielen gemütlichen Hütten in der isländischen Natur.

Video News

Marrakesch, Marokko

Ein Valentinstag in Marrakesch geht zwar auf den Geldbeutel, aber dafür wird dieser Tag unvergesslich. Marrakesch steht für Luxus, Wellness und kulinarische Vielfalt. Perfekt, um dort den Tag der Verliebten zu verbringen.

Hội An, Vietnam

Der schönste Anblick in Hội An ist erst bei Nacht zu sehen. Sobald es dunkel wird, erstrahlt die vietnamesische Stadt dank bunter Laternen in einem neuen Licht. Der romantischste Ort ist auf einem Boot, das den Hoai-Fluss entlangfährt und Verliebten ermöglicht, die ganze Schönheit der Stadt zu sehen. Ein weiteres Highlight ist es, wenn Paare ihre eigenen Laternen auf den Fluss oder in Richtung Himmel entlassen können.

New York City, USA

Es gibt wenige Orte auf dieser Welt, die eine so große kulinarische Vielfalt wie New York City bieten. Für das romantische Essen am Valentinstag gibt es eine überwältigende Auswahl an Restaurants. Kunstinteressierte finden in der gesamten Stadt eine Vielzahl an Museen, Ausstellungen, Ateliers und Street Art. Verliebte können sich danach auf einen der vielen Wolkenkratzer begeben und einen Ausblick genießen, den nur wenige Städte bieten.

Hallstatt, Österreich

Hallstatt wirkt wie aus einem Märchen gerissen und in Österreich platziert. Der Hallstätter See und die verschneiten Berge sind ein romantisches Highlight. Der friedliche Ort lädt Verliebte dazu ein, sich einen entspannten Valentinstag zu machen und die Seele baumeln zu lassen.