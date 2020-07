Die Scheidung von Mirja hat Sky du Mont „sehr viel Geld“ gekostet

Scheidungen können teuer sein. Das weiß auch Schauspieler Sky du Mont. Für das Ehe-Aus mit Mirja du Mont hat er "sehr viel Geld bezahlt".

Schauspieler Sky Du Mont (73, „Der Schuh des Manitu“) war viermal verheiratet, viermal scheiterte die Ehe. 2016 gab er die Trennung von seiner vierten Ehefrau, Mirja du Mont (44), bekannt. 2017 war die Scheidung durch. Für das vierte Ehe-Aus musste er offenbar tief in die Tasche greifen. Dem Magazin „Bunte“ sagte der Schauspieler: „Ich bin geschieden und habe dafür sehr viel Geld bezahlt. Ich hatte ein Haus auf Sylt, eine Villa in Hamburg. Jetzt wohne ich in einer Wohnung. Ich habe damit kein Problem, aber Zweitwohnsitze gibt es nicht mehr.“

Sagt Sky du Mont ein fünftes Mal „Ja“?

Ein weiterer Verkauf steht an, wie Sky du Mont zudem erzählt: „Meine Mutter hatte in Marbella ein großes Grundstück mit mehreren Häusern. Die stehen zum Verkauf. Mit Corona läuft zurzeit aber gar nichts. Keiner investiert da unten. Mein Bruder kümmert sich um die Verkäufe. Er lebt dort und spricht Spanisch.“

Seit dem Ehe-Aus mit Mirja du Mont ist der 73-Jährige Single und damit hat er kein Problem. „Ich habe mich sehr ans Alleinsein gewöhnt. Ich bin auch nicht auf der Suche. Dafür bin ich zu alt. Es kommt oder kommt nicht […]“, sagt er. Eine Sache schließt er aber aus: „Ich heirate nicht mehr. Das kann ich meinen Kindern nicht antun – und es mir auch finanziell nicht leisten. Da lasse ich mich lieber von einer schönen Milliardärin adoptieren…“

