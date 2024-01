Stars Die Schlagerbranche trauert um Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer / BREUEL-BILD/ABB BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2024, 18:47 Uhr

Der legendäre Fußballer war nicht nur in der Welt des Sports eine wichtige Persönlichkeit.

Der legendäre Fußballer verstarb am 7. Januar nach langer Krankheit im Kreise seiner engsten Vertrauten. Beckenbauers Tod sorgte seitdem für zahllose Trauerbekundungen von ehemaligen Sportlerkollegen. Doch auch die deutschsprachige Schlagerbranche scheint ziemlich mitgenommen von der Nachricht zu sein. Sängerin Irene Sheer schrieb auf ihrem offiziellen Instagram-Account: „Was für ein großartiger Mensch ist von uns gegangen. Lieber Franz, du warst ein liebenswerter, außergewöhnlicher Freund. Bodenständig und wirklich ohne Allüren.“ Schlagerlegende Howard Carpendale war selbst gut mit Beckenbauer befreundet und stand regelmäßig mit ihm auf dem Golfplatz. MDR zitiert den ‚Hello Again‘-Interpreten mit den Zeilen: „Wie soll man die richtigen Worte finden, wenn es nicht möglich scheint? Franz Beckenbauer war so eine Persönlichkeit, dessen Charisma unbeschreiblich war.“

Auch Roberto Blanco scheint tief getroffen vom Tod des ehemaligen Nationalspielers. Als langjähriger Weggefährte Beckenbauers war Blanco sogar einst bei dessen Mutter zum Essen eingeladen worden. „Traurig habe ich eben erfahren müssen, dass mein Freund und Fußball-Idol Franz Beckenbauer leider am Sonntag von uns gegangen ist“, erklärt der 86-Jährige in einem Statement. „Franz war ein toller, herzlicher Mensch. Mein Mitgefühl gilt jetzt seiner Familie. Ruhe in Frieden, mein Freund!“