Die schöne Natalia Avelon im "Playboy" - hier sind die Bilder!

08.09.2021 18:29 Uhr

Die Schauspielerin aus „Das Wilde Leben“ macht im „Playboy“ einen auf Uschi Obermeier und spricht im Interview davon, ein Vorbild für Frauen sein zu wollen. So wie die Uschi eben…

Schauspielerin Natalia Avelon ist der neue Coverstar des deutschen „Playboy“. Die 41-Jährige sagt im Interview mit dem Magazin: „Nacktheit ist für mich nichts Irritierendes oder Perverses“.

Diese Einstellung scheint ihr bei den Dreharbeiten zu „Das wilde Leben“ (2007) in Haut und Haar übergegangen zu sein. In dem Film verkörpert Avelon 68er-Ikone und Fotomodell Uschi Obermaier und singt sogar den Titelsong „Summer Wine“.

Erst Vorbild, dann Freunde: Uschi Obermaier & Natalia Avelon

Avelon erklärt, dass sie ihre eigene Sexualität durch die Verkörperung der Obermaier besser kennengelernt habe und seitdem auch versuche, ein Vorbild für andere Frauen zu sein. Freiheit ist ihr heilig, sagte sie 2007 dem Magazin „Spiegel“ und die gehört für sie untrennbar mit Nacktheit und Ehrlichkeit zusammen. „Unfrei bin ich, wenn mich meine Gedanken so einwickeln, dass ich nur noch aus Gehirn bestehe und meinen Körper nicht mehr wahrnehme.“ Das sieht und spürt man! Sexy wie nie räkelt sich Avelon vor der Linse des französischen Star-Fotografen Michel Haddi.

Wieviel Spaß sie dabei hatte, erzählt sie im Interview: „Beim Shooting selbst bin ich rumgehüpft wie ein Kind!“

Natalia Avalon in sexy Pose im neuen Playboy.

Sexy sein, aber ohne Rechtfertigung bitte!

Mit den freizügigen Bildern zieht die gebürtige Polin alle Blicke auf sich, nicht nur die der Männer. Und das wohlüberlegt: Es ist wichtig, „dass jeder völlig autark das ausleben darf, was sie oder ihn glücklich macht, ohne sich den anderen gegenüber rechtfertigen zu müssen.“

Damit hat der „Playboy“-Star natürlich recht. In der aktuellen Oktoberausgabe lebt sich Avelon am Promi-Hotspot Ibiza aus und ist als wahr gewordener Männertraum in einem Hauch von Nichts und hohen Hacken glücklich.

Feminismus Vorbild Uschi Obermaier

Nicht nur im Film macht Avelon ihrer Ikone Uschi alles nach. Auch was die „Playboy“-Aktion angeht, hatte die Obermaier hier natürlich längst vorgelegt oder besser gesagt: blank gezogen. Als prominentes Vorbild der 68er-Bewegung zierte die berühmte Münchner Sexbombe im September 1996 bereits das „Playboy“-Cover.

Seit den Dreharbeiten zu dem Film sind die beiden Frauen gute Freunde und Natalia schwärmt, die Uschi sei „Ein absolutes Vorbild für andere Frauen!“

Warum Single Natalia Avelon Dating heute langweilig findet

Was zu Zeiten von Obermaier und Rainer Langhans, die sich gemeinsam in der Kommune 1 auslebten, als sexuelle Befreiung der Frauen galt, findet heute für Avelons Geschmack viel zu wenig statt. Vor allem sei Dating im Jahr 2021 langweilig geworden und längst nicht mehr, was es einmal war. Zu schnelllebig und bedeutungslos: „Man lässt sich nicht mehr aufeinander ein, sondern wischt virtuell nur noch nach links und rechts, in der Hoffnung, dass es noch besser wird.“ Wir sind uns sicher, dass die heißen Bilder dem Dating-Leben von Frau Avalon auf die Sprünge helfen. (JH)