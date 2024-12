Salzburg, Kopenhagen und mehr Die schönsten Städtetrips im Winter: Das sind die besten Reiseziele

Salzburg ist eine der schönsten Städte für einen Wintertrip. (ada/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 15:16 Uhr

Die Lichter in Lyon bewundern oder das Kolosseum in Rom in Ruhe erleben, anstatt das Skiresort anzusteuern? Der Winter bietet die Möglichkeit, neue Seiten von bekannten Städten zu erleben. Hier Ideen für Wintertrips.

Weiße Weihnachten, einen Skiurlaub oder eine gemütliche Auszeit? Der Winter hat so viel zu bieten und ist die perfekte Zeit für einen Städtetrip. Besonders zum Ende des Jahres erstrahlen diese Städte in ihrer vollen Pracht.

Mozartkugeln und Wanderungen in Salzburg

Im Winter wird Salzburg zu einem faszinierenden Mix aus Kultur, Natur und Weihnachtsmagie. Dank der Nähe zu den Bergen legt sich über die Geburtsstadt von Mozart jeden Winter ein wunderschöner Schleier aus Schnee. Die Temperaturen liegen dementsprechend in den Minusgraden. Mit dem Fuschlsee und dem Hintersee gibt es zwei Seen in der Nähe der Stadt, die zu wunderschönen Winterwanderungen einladen.

Kunst und Krapfen in Amsterdam

Amsterdam leuchtet im Winter wortwörtlich auf. Von Ende November bis Mitte Januar findet das "Amsterdam Light Festival" statt. Von den bekanntesten Sehenswürdigkeiten bis hin zu den Kanälen erstrahlen Skulpturen und Kunstwerke aus bunten Lichtern. Wer diese gut gestärkt bestaunen will, gönnt sich noch eine winterliche Spezialität der Stadt: Oliebollen. Diese sind am ehesten mit Krapfen zu vergleichen und werden etwa traditionell an Silvester gegessen.

Leere Touristen-Hotspots in Prag

Das Altstadt-Flair von Prag, überzogen mit leichtem Schnee, lädt ebenso zu einem wunderschönen Städtetrip ein. Während die Temperaturen fallen und die Tage kürzer werden, leeren sich auch die Touristen-Hotspots in Prag. Das bedeutet, dass Orte wie die Karlsbrücke nicht so überfüllt sind wie im Sommer. Und kein Wintertrip nach Prag wäre vollkommen ohne einen leckeren "Trdelník", der dem Baumstriezel ähnelt.

Lichter und Bistros in Lyon

Paris ist die Stadt der Liebe, aber Lyon ist für manchen vielleicht sogar das bessere Ziel für einen unvergesslichen Städtetrip im Winter. Der perfekte Zeitpunkt dafür ist Anfang Dezember. Dann findet das "Fête des Lumières"-Lichterfest statt. Die Stadt erleuchtet mit bunten und strahlenden Installationen für mehrere Tage. Bei den tiefen Temperaturen lohnt sich ein Besuch in den zahlreichen Bistros der Stadt oder auf Weihnachtsmärkten noch mehr.

Weihnachtsmärkte und Kühe in Edinburgh

Der Winter ist kalt und Edinburgh hat das perfekte Mittel zum Aufwärmen für jeden: Heiße Schokolade, malerische Natur und flauschige Kühe. Der Weihnachtsmarkt in den Princes Street Gardens bietet winterliche Köstlichkeiten und einen Blick auf die Lichtshow des Edinburgh Castle. Auch die Natur Schottlands mit ihren Seen, Wäldern und Hochlandrindern ist ein ideales Ziel für einen unvergesslichen Wintertrip. Auf manchen Farmen können Besucher mit den Kühen sogar kuscheln.

Wenig Andrang und niedrige Preise in Rom

Rom ist eine Stadt, die den Großteil des Jahres über mit Touristen überfüllt ist – jedoch weniger im Winter. In den kälteren Monaten sind deutlich weniger Besucher in der "Ewigen Stadt", was Sightseeing-Touren entspannter gestaltet. Da die Hauptsaison für Rom im Sommer ist, sind im Winter die Preise für Flüge und Hotels im Regelfall ebenso günstiger.

Kultur und Party in Berlin

Während draußen die Temperaturen sinken, blüht in Berlin die Kunst auf. Neben vielen Weihnachtsmärkten gibt es in der Hauptstadt viele Ausstellungen, Galerien, Stand-Up-Comedy-Shows und Theatervorführungen. Selbst in den späten Stunden in der Nacht bietet Berlin im Winter eine lebendige Partyszene.

Bier und Gemütlichkeit in Kopenhagen

Der Winter führt in Kopenhagen vor allem zu einem: Gemütlichkeit. Die Stadt lädt zum Schlendern an bunten Häusern und Kanälen ein oder dazu, sich mit Zimtschnecken einzukuscheln. Wer einen Trip nach Kopenhagen plant, kann zwei Wintertraditionen erleben, die unterschiedlicher nicht seien könnten. Die Rede ist vom Winterbaden in kalten Gewässern und dem Weihnachtsbier.

Kunst und Fjorde in Oslo

Ein Trip nach Oslo im Winter bietet etwas für jeden. Leckeres Essen, Kunst in den Freiluft-Skulptur-Gärten, ziemlich garantiert Schnee und Entspannung in einer der vielen Saunen. Wer die Stadt und Norwegen aus einem anderen Blickwinkel erleben will, kann das auf dem Oslofjord machen.

Schokolade und Museen in Brüssel

Der Winter in Brüssel ist vor allem etwas für Kulturbegeisterte und Feinschmecker. Brüssel liebt Schokolade und besonders im Winter gibt es diese in vielen Formen und Geschmäckern in den Konditoreien der Stadt. Ein Trip in die belgische Hauptstadt lockt unter anderem auch mit weihnachtlichen Bier-Verköstigungen.