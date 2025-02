Von Micaela bis Julian und Luka Die schrägsten Kandidaten in 19 Staffeln „Germany’s next Topmodel“

Micaela Schäfer wird bis heute ihrem Ruf nach der "Nacktschnecke" gerecht, Julian und Luka Cidic sorgten mit ihrer verpeilten Art für Aufsehen. (dam/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 17:00 Uhr

"Germany's next Topmodel" ist bekannt für Zickereien, schräge Eigenheiten und jede Menge Tränen. Diese zehn Kandidatinnen und Kandidaten haben sich mit ihren Eigenheiten und Aktionen besonders ins Gedächtnis gebrannt.

Seit dem 13. Februar sucht Heidi Klum (51) bei "Germany's next Topmodel" auf ProSieben zum 20. Mal Deutschlands schönste Nachwuchsmodels. Doch in den vergangenen Jahren ging es nicht immer nur um Fashion und Laufstege – seit 2006 trieben regelmäßig Streit, Tränen und Drama sowohl die Models als auch die Zuschauer und Zuschauerinnen in den Wahnsinn. Damit halten sich die "GNTM"-Nervensägen besser in Erinnerung als so manche Siegerin…

Micaela Schäfer, 1. Staffel 2006

Die gebürtige Leipzigerin Micaela Schäfer (41) hatte im Gegensatz zu vielen Modelanwärterinnen kein Problem mit Freizügigkeit – obwohl sie das beinahe ihre Karriere im Showbusiness gekostet hätte: Fast hätte sie wegen Oben-Ohne-Fotos für das "Penthouse"-Magazin nicht an der ersten Staffel "GNTM" teilnehmen können, schlussendlich belegte sie aber mit ihrem Ruf der "Nacktschnecke" den achten Platz. Danach konnte sie an der Bekanntheit durch die Modelshow anknüpfen: Heute ist Schäfer nicht mehr aus der Unterhaltungsbranche wegzudenken.

Fiona Erdmann, 2. Staffel 2007

Die Influencerin Fiona Erdmann (36) machte sich in der zweiten Staffel sehr schnell bei ihren Konkurrentinnen unbeliebt. Der Grund: ihr schier unermüdlicher Ehrgeiz. "In unserer Staffel wurde ich von Anfang an als total gemeine Zicke hingestellt", beschwerte sich die heute 36-Jährige nach ihrer Teilnahme an dem Contest. Die Streitereien schadeten der gebürtigen Schleswig-Holsteinerin aber keineswegs: Nach "GNTM" ergatterte Erdmann mehrere Jobs als Schauspielerin und Moderatorin und zog 2013 ins Dschungelcamp. Heute wohnt sie mit ihrem Partner in Dubai. Nach zwei gemeinsamen Kindern erwartet das Paar derzeit seinen dritten Nachwuchs.

Gisele Oppermann, 3. Staffel 2008

Wohl bei keiner Kandidatin flossen so viele Tränen wie bei dem Model mit brasilianischen Wurzeln, Gisele Oppermann (37), ein Jahr später. Oppermann fiel in der dritten Staffel von "Germany's next Topmodel" aufgrund ihrer ständigen Stimmungsschwankungen auf – vor allem bei den Shootings verdrückte sie immer wieder bitterliche Tränen. Trotz alledem schaffte sie es auf den sechsten Platz. Bis heute ist Oppermann als "GNTM-Heulsuse" bekannt. Ihrem Spitznamen machte die 37-Jährige in diversen TV-Formaten alle Ehre, wie beispielsweise im Dschungelcamp 2019.

Gina-Lisa Lohfink, 3. Staffel 2008

Für ebenso viel Aufmerksamkeit sorgte in der dritten Staffel Gina-Lisa Lohfink (38) – allerdings weniger mit Heulanfällen, sondern mit ihrem losen Mundwerk und eher außergewöhnlichen Sprüchen. Gemeinsam mit damaligen Modelanwärterin Sarah Knappik (38) und Sprüchen wie "Zack die Bohne" strapazierte Lohfink die Nerven am Set und vor dem Fernseher. Legendär bleibt aber auch Lohfinks Umstyling: Ihre Extensions sollten entfernt werden, was zum Vergießen von einigen Krokodilstränen führte. Doch auch Lohfinks Auftreten in der Modelshow sicherte ihr eine Karriere im Reality-TV. Wie ihre Kolleginnen zuvor zog auch sie ins Dschungelcamp, gefolgt von weiteren Formaten wie "Adam sucht Eva", "Kampf der Realitystars" oder "Forsthaus Rampensau Germany".

Tessa Bergmeier, 4. Staffel 2009

Auch die vierte Staffel hatte jede Menge Zickenzoff und Drama zu bieten – dafür sorgte vor allem Tessa Bergmeier (35), die sich nur ungern etwas sagen ließ. Ihr persönlicher Skandal-Höhepunkt: Bergmeier streckte damals ihren Mittelfinger in die Kamera, der mit Sicherheit nicht dem Publikum, sondern den damaligen Juroren rund um Heidi Klum galt. Peyman Amin (53), Rolf Schneider (68) und die Modelmama waren mit Bergmeiers Modelleistung nicht zufrieden, woraufhin diese ihren Frust vor der Kamera ausließ. Aufgrund ihres Fehltritts musste die Münchnerin sogar das Format verlassen. Bis heute findet Bergmeier in Reality-TV-Shows statt, in denen sie aneckt – zuletzt im Dschungelcamp 2023 und in dem Format "Das Sommerhaus der Stars" ein Jahr später.

Nathalie Volk, 9. Staffel 2014

Mit gerade einmal 17 Jahren wurde Nathalie Volk (28) zur überambitionierten Zicke der neunten Staffel. Vor allem in der Modelvilla machte Volk klar, dass sie den Sieg für sich entscheiden will und nicht auf Freundschaften aus ist. Mit ihrem Ehrgeiz schaffte es Volk bis ins Halbfinale auf den vierten Platz. Später übte sie jedoch harsche Kritik an den Show-Machern und Jurorin Heidi Klum: "Heidi ist ein sehr falscher Mensch. Diese Show ist Mobbing und Körperverletzung an jungen Frauen."

Theresia Fischer, 14. Staffel 2019

Das Realitysternchen Theresia Fischer (32) entpuppte sich 2019 schnell zum Paradiesvogel der Staffel: Mit ihrer stets guten Laune und mit ihrem Kuscheltier, Murmeltier Herbert, im Schlepptau eroberte Fischer die Herzen der Zuschauer – auch wenn sie es in der Modelshow nur auf den elften Platz schaffte. Besonders in Erinnerung bleibt jedoch Fischers Hochzeit mit ihrem damaligen Partner im großen "GNTM"-Finale: Mit Klum als Traurednerin gaben sich Fischer und ihr heutiger Ex-Mann Thomas Behrend (60) vor einem Millionenpublikum das Jawort. Mittlerweile hat sich Fischer mit ihrer quirligen Art in der Unterhaltungsbranche etabliert: Unter anderem nahm sie in den vergangenen Jahren an den Formaten "Promi Big Brother", "Club der guten Laune" oder "Kampf der Realitystars" teil.

Elsa Latifaj, 18. Staffel 2023

Die Österreicherin Elsa Latifaj (19) sorgte vor zwei Jahren mit der Wahl ihrer Kleidung für Aufsehen. "Das ist Wildfuchs. Die [Jacke] hat 400 Euro gekostet. Ich liebe Echtpelz", berichtete Latifaj stolz, was bei ihren Konkurrentinnen für erstaunte Gesichter sorgte. Sie könnte nicht auf echten Pelz verzichten, weil ihr Kunstpelz nicht gefalle. "Ich hab es nicht getötet. Natürlich tat das weh, aber ich habe es nicht mit meinen eigenen Händen getötet und das ist mir wichtig", so Latifaj damals. Ihrer darauffolgenden Karriere schadete der Mantel-Eklat nicht: Latifaj war danach bei "Kampf der Realitystars", "Das große Promi-Büßen" oder "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen.

Julian und Luka Cidic, 19. Staffel 2024

Im vergangenen Jahr durften erstmals auch Männer um den Titel "Germany's next Topmodel" kämpfen. Die Zwillingsbrüder Julian und Luka Cidic (25) schafften es im Doppelpack, ordentlich Sendezeit zu generieren – nicht zuletzt wegen ihrer leicht verpeilten Art und der Namensfrage um Zwilling Julian. Dieser nannte sich in der Show "Die Superzwillinge" drei Jahre zuvor nämlich noch Tarkan. Doch auch mit ihren Modelfähigkeiten konnten die Cidic-Brüder überzeugen: Als Team schickte sie Modelmama Klum ins große Finale. Für den Sieg reichte es dennoch nicht. Dafür legten die Zwillinge auf der Bühne einen einstudierten Tanz hin und sorgten damit für belustigte Gesichter im Publikum und vor den Fernsehbildschirmen.