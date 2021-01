23.01.2021 19:00 Uhr

Die sechs besten Beauty-Hacks für umwerfendes Make up!

Manchmal zieht sich Schminken ewig hin und ständig müssen neue Produkte her, um den aktuellen Trends folgen zu können. Auf sozialen Medien gibt es jedoch viele Tipps und Tricks, wie man seine Make-up-Routine verkürzen und an Produkten sparen kann!

Ob es um glatte Haut, traumhaft gebogene Wimpern oder die perfekte Kontur geht, vieles ist einfach nicht umsetzbar für die meisten, außer durch teure Prozeduren oder viel Aufwand. Doch Gott sei Dank gibt es mittlerweile Beauty-Gurus, Instagram und TikTok, die einfache Lösungen für komplizierte Beauty-Herausforderungen bringen. Meist muss man dafür nicht mal mehr einkaufen! Hier gibt es die sechs besten Make-up-Hacks.

Perfekte Haut mit Puder

In der Make-up-Welt gilt es fast als Verbrechen, Cremeprodukte auf flüssigen Produkten zu verwenden. Normalerweise kommen zuerst Primer, Foundation und Concealer und dann kommt Puder. Nun hat jemand allerdings einen Trick gefunden, der Puder zuerst fordert – und es sieht klasse aus. Man nehme Feuchtigkeitscreme, lässt diese kurz einziehen und packt dann eine dünne Schicht loses Puder auf das Gesicht. Darüber Setting Spray, das kurz einwirkt, und dann Primer und Foundation rüber. Rhia Veronica zeigt auf Instagram, wie makellos dieser Trick die Haut aussehen lässt!

Foxy Eyes durch falsche Wimpern

Der große Trend der „Foxy Eyes“, der 2020 durch die sozialen Medien trudelte, ist gar nicht mal so einfach, wenn man gefühlte 27 verschiedene Lidschatten zum Verblenden auftragen muss. TikTokerin Hayley hat sich das viel einfacher gemacht: Sie zerschneidet einfach ein paar Fake-Wimpern in der Mitte, klebt die eyelinerförmig wieder an und malt das Dreieck im Augenwinkel mit schwarzem Eyeliner aus. Und das funktioniert super!

Faux Freckles mit Haarfarbe

Der große TikTok-Trend 2021 sind „Faux Freckles“, also Fake-Sommersprossen. Die bekommt man auf ganz viele verschiedene Arten hin, aber die einfachste ist wohl: Haarfarbe! Natürlich keine permanente Farbe. Es gibt in vielen Drogerien sogenannte Ansatzsprays zu kaufen und die eigenen sich toll für Sommersprossen! Man muss nur vorsichtig drücken, damit man keine dicken braunen Flecken bekommt – et voilà! Victoria Lyn macht es vor und noch mehr Möglichkeiten, sich selbst ganz leicht Sommersprossen zu zaubern, findet ihr hier.

Traumwimpern dank Pappe

Um die Wimpern mit Mascara länger aussehen zu lassen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Viele benutzen Wimpernzangen, einige sogar welche mit Hitze, damit die Zange wie ein Lockenstab wirkt. Andere föhnen sich die Wimpern hoch oder benutzen sieben verschiedene Mascaras hintereinander. TikTok-Userin Arifromtheblock zeigt uns, wie es einfacher gehen kann: mit einem Stück Pappe! Das legt man an den oberen Wimpernkranz und kämmt die Wimpern mit dem Mascara dagegen. Dadurch werden die einzelnen Härchen mit Mascara bedeckt ohne zu klumpen, und gleichzeitig gebogen. Minimaler Aufwand für maximales Ergebnis – ein Traum!

Nasenkontur mit Gabel

Für die Leute, die sich die Nase konturieren und teilweise stundenlang daran sitzen, die Linien perfekt zu zeichnen und auszublenden, für die gibt es nun den einfachsten Trick EVER!! Alles, was ihr braucht: eure normalen Produkte und eine Gabel. Die Gabel hält man an die Nase, malt durch die Zinken Kontour und Highlighter auf, verblendet, baked und packt dann Puder-Highlighter rauf, und fertig ist das schmale Näschen! TikTokerin Christine Abraham zeigt, wie es geht.

Fluffy Brows durch Zahnbürste

Um den Mega-Trend 2021 der „Fluffy Brows“ hinzubekommen, braucht es nicht viel. Noch nicht einmal Make-up wird wirklich gebraucht! Um die Augenbrauen buschig, aber geformt nach oben zu bekommen, ist nicht immer ein Augenbrauengel nötig. Stattdessen reichen ein Stück Seife und eine Zahnbürste. Wie? Man feuchtet die Seife an, reibt die Borsten der Zahnbürste daran und kämmt die Augenbrauen damit nach oben. Fertig! Wer kahle Stellen hat, kann mit Augenbrauenstift oder Lidschatten nachhelfen. Leichter geht es kaum?! (AKo)