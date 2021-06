Die sechste Staffel von „Outlander“ kommt Anfang 2022

02.06.2021 13:09 Uhr

Endlich geht die Geschichte von Claire und Jamie weiter: Der Sender Starz bestätigte nun, dass die sechste Staffel von "Outlander" Anfang 2022 kommen wird.

Die sechste Staffel der Serie „Outlander“ soll Anfang 2022 anlaufen. Das verkündete nun der US-amerikanische Sender Starz. Demnach wird sie acht Episoden umfassen, die erste Folge soll sogar über 90 Minuten dauern. Die neue Staffel mit Caitriona Balfe (41, Claire) und Sam Heughan (41, Jamie) in den Hauptrollen soll zudem bereits abgedreht sein.

In honor of #WorldOutlanderDay, I’m excited to announce that #Outlander Season 6 has officially wrapped and is coming your way in early 2022 with a 90-minute premiere episode! pic.twitter.com/q0RV8QEFEv

— Outlander (@Outlander_STARZ) June 1, 2021