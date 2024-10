Startschuss am 7. Oktober Die sind die Social-Media-Stars der neuen „Promi Big Brother“-Staffel

Matze Höhn (l.) und Mike Heiter haben eine große Social-Media-Community hinter sich. (jom/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 16:01 Uhr

Am 7. Oktober startet die neue "Promi Big Brother"-Ausgabe mit der ersten TV-Sendung in Sat.1. Welche Bewohnerinnen und Bewohner haben dieses Jahr die meisten Social-Media-Follower?

Nach dem Einzug am Samstag, der im 24/7-Livestream zu sehen war, läuft ab diesem Montag (7. Oktober) auch die erste TV-Sendung der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel mit den ersten Bildern aus dem Container (montags und dienstags um 20:15 Uhr, mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr). Welche Promis können während ihres Aufenthalts auf eine große Social-Media-Community zählen?

Die TikTok-Stars

Sarah Wagner (28) wird als Wildcard-Gewinnerin in den TV-Container ziehen. Im Voting per Joyn-App setzte sie sich gegen die Konkurrenz durch. Das lag sicherlich vorwiegend an ihrer Social-Media-Community. Wagner ist Teil des Duos "Laberrhabarber". Gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian teilt sie in den sozialen Medien Comedy- und Reise-Inhalte. Der Instagram-Account "laberrhababer.official" zählt 214.000 Abonnenten (Stand: 7. Oktober). Zudem hat das Duo rund 1,5 Millionen TikTok-Follower.

Tänzer und Influencer Sinan Movez (19), der 2022 auf TikTok seinen Durchbruch hatte, hat auf der Plattform rund 2,6 Millionen Follower, sein nicht verifizierter Instagram-Account "sinanmovez" verbucht 307.000 Abonnenten. Ex-"BTN"-Darsteller Matze Höhn (28) hat 478.000 Instagram-Follower mit seinem Account "matthiashnofficial_" angesammelt. Der gemeinsame TikTok-Account mit Ehefrau Lejla, "matze.lejla", kann rund 1,5 Millionen Follower verbuchen.

Reality-Vertreter bei Instagram weit vorne

Die Realitystars können vor allem bei Instagram punkten. Mike Heiter (32) hat 856.000 Instagram-Follower, bei TikTok folgen ihm immerhin rund 208.000 Nutzerinnen und Nutzer. Partnerin Leyla Lahouar (28) hat 852.000 Instagram-Follower und 856.000 TikTok-Fans hinter sich. Seine Ex Elena Miras (32), die am Montag in der "PBB"-Auftaktshow live einziehen wird, kann rund 697.000 Instagram-Abonnenten verbuchen.

Ex-Fußballprofi Max Kruse (36) erreicht 473.000 Instagram-Abonnenten mit seinem Content, bei TikTok hat er für seinen Account "max.kruse10" rund 100.000 Abonnenten angesammelt. Schauspieler Jochen Horst (63) hat 253.000 Instagram-Follower und 2.900 TikTok-Follower. Reality-TV-Kandidatin Verena Kerth (43) verbucht 139.000 Instagram-Follower, Kollegin Cecilia Asoro (28) 112.000 Instagram-Abonnenten und 37.000 TikTok-Follower und Schauspielerin Mimi Fiedler (49) 108.000 Instagram-Abonnenten.

Im hinteren Social-Media-Feld sind Sänger Daniel Lopes (47) mit 28.400 Instagram- und 3.800 TikTok-Followern, Promi-Reporterin Bea Peters (42), ihr nicht verifizierter Instagram-Account zählt etwa 1.800 Follower, und "BB"-Urgestein Alida Kurras (47) mit rund 2.000 Instagram-Followern.