Wie geht es weiter? Die Sondersendungen nach Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen

Louis Klamroth stellt bei "hart aber fair" die Frage: "Wie verändern diese Wahlen das Land?" (wue/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 17:45 Uhr

Wie geht es nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen jetzt weiter? Was sagen Politikerinnen und Politiker zum Ergebnis? Diese und weitere Fragen sollen in mehreren Sendungen am Montag im TV erörtert werden.

Sachsen und Thüringen haben gewählt, die Regierungsfindung beginnt. Wie es weitergehen wird, ist noch offen. Im deutschen Fernsehen werden am 2. September passend zu den Landtagswahlen mehrere Sondersendungen gezeigt, in denen erste Fragen beantwortet werden sollen – und in denen auch die Politik selbst zu Wort kommen wird.

"ZDF spezial: Sachsen und Thüringen unregierbar? Schwierige Regierungsbildung nach den Wahlen"

Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt ab 19:25 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Sachsen und Thüringen unregierbar? Schwierige Regierungsbildung nach den Wahlen". Fest stehe laut Ankündigung des Senders, dass die Bildung der Regierung kompliziert werde, in der von Antje Pieper (55) moderierten Sendung sollen daher die Wahlergebnisse eingeordnet werden. Neben Experten werden auch Politikerinnen und Politiker sprechen. Angekündigt sind Ricarda Lang (30), die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht (55) und der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla (49).

"Brennpunkt: Verlorenes Vertrauen"

Nach der "Tagesschau" sendet das Erste ab 20:15 Uhr den "Brennpunkt: Verlorenes Vertrauen", durch den Gunnar Breske (44) führt. Mit der AfD als stärkster Kraft in Thüringen und dem BSW als Zünglein an der Waage stelle sich laut Ankündigung unter anderem die Frage: "Woher kommt der Vertrauensverlust in die etablierten Parteien?" Breske wird demnach unter anderem ebenfalls Wagenknecht und Chrupalla begrüßen. Der "Brennpunkt" wird auch im MDR zu sehen sein.

"hart aber fair – Triumph für AfD und BSW: Wie verändern diese Wahlen das Land?"

Auch bei "hart aber fair", im Anschluss ab 20:45 Uhr im Ersten, werden die Wahlen zum Thema. In der Sendung mit dem Titel "Triumph für AfD und BSW: Wie verändern diese Wahlen das Land?" soll genau das erörtert werden. Die aktualisierte Gästeliste von Moderator Louis Klamroth (34) umfasst Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61) von der SPD, BSW-Generalsekretär Christian Leye (43), die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Beatrix von Storch (53) und Thorsten Frei (51), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion. Hinzu kommen die Ökonomin und "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm (52), die Autorin Jana Hensel (48), Autor Markus Feldenkirchen (49) sowie der Rapper und Schriftsteller Hendrik Bolz (36).

"Fakt ist!"

Der MDR strahlt unterdessen parallel ab 20:45 Uhr "Fakt ist!"-Sendungen aus Thüringen und Sachsen aus. Andreas F. Rook, Andreas Menzel und Lars Sänger sprechen mit Expertinnen und Experten aus Journalismus, Politik und Wissenschaft über die Wahlen. Das Publikum kann aktiv an der Diskussion teilnehmen.