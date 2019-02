Die „Star Trek Discovery“-Stars rocken „Carpool Karaoke“

Dienstag, 5. Februar 2019 17:45 Uhr

Die neueste Episode von Apples ‚Carpool Karaoke‘ zeigt die Stars aus der Emmy-prämierten Serie „Star Trek Discovery“ (Sonequa Martin-Green, Anthony Rapp, Doug Jones und Mary Wiseman) und dringt dabei in Galaxien vor, die so wohl noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Und Fans bekommen die Science-Fiction-Serien-Stars so zu sehen, wie nie zuvor: Singend und vor sich hinträllernd. Also einfach in bester Carpool Karaoke-Tradition. Und auch hier überrascht die Songauswahl der Vier: So wiegt sich die Gruppe zu Hits von Pop-Rotschopf Ed Sheeran bis hin zum 70er Jahre-Kultsong „Thats the Way I like it“ von KC & The Sunshine Band.

Einsteigen, Anschnallen, Mitsingen!

Prominente der neuen Episoden sind unter anderem Superstars wie Matthew McConaughey und Snoop Dogg, Gisele Bündchen und Boyz II Men, Thomas Middleditch und Ben Schwartz, sowie Taron Egerton und Richard Madden. Auf geht’s – ‚Einsteigen, Anschnallen, Mitsingen!‘