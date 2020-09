16.09.2020 17:30 Uhr

„Die Superhändler“: Pietro Lombardi beehrt das Promi-Special

Kann Pietro Lombardi im Verhandlungsgespräch auf seinen Charme vertrauen? Die Promi-Ausgabe von "Die Superhändler Spezial" wird es zeigen.

Die Superhändler von RTL bekommen prominenten Besuch. In gleich zwei Sonderausgaben begrüßt Moderator Sükrü Pehlivan (47) namhafte Gäste, die in „Die Superhändler Spezial – 4 Räume, 1 Deal“ ihr Glück versuchen wollen. Die erste Folge läuft am 27. September um 19:05 Uhr. Mit dabei: Sänger Pietro Lombardi (28, „Cinderella“), der die Händler laut Angabe des Senders „mit seinem Charme“ überzeugen möchte. Komikerin Mirja Boes (49) setze hingegen auf ihren Witz, Entertainer Oliver Pocher (42) auf „seine große Klappe“.

In Folge zwei, die am 4. Oktober ebenfalls um 19:05 Uhr zu sehen sein wird, beweisen unterdessen die Schauspieler Hardy Krüger jr. (52) und Cheyenne Pahde (25) ihr Verhandlungsgeschick. Außerdem wagt sich Show-Moderator Sükrü Pehlivan höchstpersönlich in die Händlerräume von Markus Reinecke (51), Johanna Schultz, Antoine Richard (42) und Thomas Käfer (59). Kann er einen seiner Schätze zu Geld zu machen?

(cos/spot)