Die Töchter als Vorbild: Kris Jenner steigt ins Beauty-Business ein

21.02.2021 13:45 Uhr

Wie die Töchter, so die Mutter: Auch Kris Jenner scheint im Beauty-Business Fuß fassen zu wollen. Sie ließ sich gleich mehrere Markennamen sichern.

Kris Jenner (65, „Keeping Up with the Kardashians“) scheint ihr Unternehmertum ausweiten zu wollen. Laut US-Promiportal „TMZ“ hat die Mutter von Kim Kardashian (40) Markenunterlagen eingereicht, mit denen sie sich gleich mehrere Namen für womöglich künftige Beauty-Linien sichern lassen möchte. Die Rede ist von „Kris Jenner Beauty“, „Kris Jenner Skin“ und „Kris Jenner Skincare“.

Eine offizielle Ankündigung, dass die 65-Jährige ins Beauty-Geschäft einsteigen möchte, gibt es bislang noch nicht. Wie das Portal jedoch berichtet, soll Jenner mit den Unterlagen eine breite Palette von Produkten abgedeckt wissen. Demnach plane sie offenbar neben Pflegeprodukten auch Düfte und Kosmetika. Inspiration sowie Tipps kann sich die Sechsfach-Mutter von ihren Töchtern holen. Vor allem Kylie Jenner (23) und Kim Kardashian besitzen mittlerweile wahrhaftige Beauty-Imperien.

(cos/spot)