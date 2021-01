03.01.2021 22:50 Uhr

Die Top-10-Netflix-Hits 2020

Welche Netflix-Serie fesselte 2020 die meisten Zuschauer vor den Bildschirm? Wetten, dass niemand auf die richtige Antwort kommt?!

Das vergangene Jahr war in jeder Hinsicht schwierig, um es einmal ganz harmlos auszudrücken. 2020 führte den Menschen aber auch vor Augen, was ihnen lieb und teuer ist. Netflix zum Beispiel.

Denn egal, wie trostlos die endlosen Stunden im Lockdown sich zogen, Netflix bot einem immer Unterhaltung. Die Streaming-Plattform veröffentlichte nun, welche Serien- und Filmen im Jahr 2020 am meisten gestreamt wurden. Und wow, die Top 10 hält wirklich einige Überraschungen bereit! Wir wetten auf alles, dass keiner unserer Leser, die erfolgreichste Netflix-Show auch nur kennt.

Platz 10: Love is Blind

Genre: Reality-TV, Dating

Inhalt: Dates ohne sich zu sehen. Bei „Love is Blind“ kommt es wirklich nicht auf das Aussehen an. Aber kann die emotionale Verbindung auch in der „normalen“ oberflächlichen Welt weiter bestehen?

Platz 9: Cobra Kai

Genre: Drama-Serie

Inhalt: Großartige „Karate Kid“-Fortsetzung über zwei ehemalige Kämpfer, die ihre alte Leidenschaft zum Sport und alte Fehden wieder aufleben lassen.

Platz 8: Unsolved Mysteries

Genre: Doku-Serie

Inhalt: Die packende Doku beleuchtet die Hintergründe von mysteriösen, ungeklärten und spektakulären Mordfällen.

Platz 7: The Umbrella Academy

Genre: Mystery-Serie

Inhalt: Eine Familie von jungen Geschwistern mit Superkräften versuchen nach dem Mord an ihrem Vater gemeinsam herausfinden, wer die schreckliche Tat begangen hat.

Platz 6: Outer Banks

Genre: Thriller-Teenie-Serie

Inhalt: Eine Gruppe von Freunden entdeckt eine Schatzkarte. Sie erhoffen sich das große Geld, doch steuern geradewegs in eine Katastrophe.

Platz 5: Ozark

Genre: Krimi-Serie

Inhalt: Hinter der scheinbar perfekten Familienkulisse arbeitet Hauptfigur Marty Byrde im schmutzigen Business der Drogen- und Geldwäsche.

Platz 4: Tiger King

Genre: Doku-Serie

Inhalt: Ein exzentrischer, durchgeknallter Zoo-Besitzer entpuppt sich zunehmend als Verbrecher und vielleicht sogar Mörder.

Platz 3: The Queen’s Gambit

Genre: Drama-Serie

Inhalt: Die junge Elizabeth ist eine begnadete Schachspielerin, die sich in der von Männern dominierten Welt des professionellen Schachs durchzusetzen versucht. Doch ihre Sucht bedroht ihr Leben.

Platz 2: The Office

Genre: Comedy-Sitcom

Inhalt: Der Serien-Klassiker über den abgedrehten Alltag im Büro begeistert immer wieder. Die Serie diente im Übrigen als Vorlage für den deutschen TV-Hit „Stromberg“.

Platz 1: Cocomelon

Genre: Kinderserie

Inhalt: Lieder zum Mitsingen für Kleinkinder