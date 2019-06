Die Topmodels der neuen Generation (1): Gigi Hadid

Samstag, 22. Juni 2019 16:50 Uhr

Mehrmals zierte sie bereits das Cover der Vogue und ist von den internationalen Laufstegen nicht mehr wegzudenken: Topmodel Gigi Hadid. Die 24-Jährige eroberte die Fashion-Welt im Flug und übertrifft sich bei jedem Auftritt immer wieder selbst.

Geboren wurde Gigi in Los Angeles und verdankt ihr wunderschönes Gesicht unter anderem ihrem Vater, der ihr israelische Wurzeln geschenkt hat. Bereits ihre aus den Niederlanden stammende Mutter Yolanda war als Model tätig und sorgte für die nötigen Fashion-Gene.

Begeistern kann Gigi mit ihren langen blonden Locken und ihren vollen Lippen. Im Jahr 2014 wurde sie als eines der Nachwuchsmodels in der berüchtigten „Sports Illustrated“ vorgestellt und durfte nur ein knappes Jahr später zum ersten Mal bei der „Victoria’s Secret“-Show mitlaufen und die edelsten Dessous präsentieren.

Quelle: instagram.com

Internationale Kampagnen und eigene Modekollektion

Es dauerte nicht lange, bis Gigi von den großen Modehäusern entdeckt wurde, und schließlich die neuesten Looks bei der Fashionweek in New York und Paris vorstellen durfte. Tom Ford machte Gigi zum Gesicht seiner Parfümkampagne und auch das Beauty-Label Maybelline wählte die schöne Blondine gleich für mehrere Werbeplakate aus. Schließlich erschien Gigis eigene Makeup-Linie unter dem Namen Gigi X Maybelline. Auch Designer Tommy Hilfiger freute sich über seine Zusammenarbeit mit Gigi so sehr, dass er beschloss, eine gemeinsame Modekollektion mit ihr herauszubringen.

Schließlich folgten Auftritte in Musikvideos von Superstar Taylor Swift und Musiker Calvin Harris. Doch es ist nicht nur ihr beruflicher Erfolg, der Gigi eine solche Beliebtheit bei ihren Fans verschafft. Fast 49 Millionen folgen ihr mittlerweile auf Instagram.

Regelmäßig teilt sie private Momente, Backstage-Schnappschüsse und professionelle Fotoshootings. Gigi gelingt es nicht nur als Topmodel in der High-Fashion-Branche tätig zu sein, sondern gleichzeitig als coole Influencerin zu überzeugen.

Inspiration für 49 Millionen Fans

Der Beauty-Look des Tages wird sofort ausprobiert und die schönsten Streetstyle-Looks nachgestylt. Mit ihrem teilweise sportlich-simplen und andererseits auch sehr eleganten Stil gelingen Hadid immer wieder außergewöhnliche Kombinationen und vor allem moderne und aktuelle Outfits. Das nächste Bild oder die neueste Story wird schon voller Spannung erwartet. Auch auf dem roten Teppich macht die Amerikanerin stets eine gute Figur und hüllt sich in ausgefallene Haute Couture, mit der sie anschließend für die Schlagzeilen des Tages sorgt.

Auf welchem Plakat werden wir ihr Gesicht wohl als nächstes sehen? Wir sind gespannt! (HA)

Unsere Wertung

Name: Jelena Noura Hadid

Geburtstag: 23. April 1995, Los Angeles

Top-Cover: Vogue, Glamour, Elle, Harper’s Bazaar

Top-Kampagnen: Tom Ford, Maybelline, Burberry, Tommy Hilfiger

Zukunftsaussichten: 9 von 10 Punkten