Die Toten Hosen zeigen das letzte Foto ihres Idols

Die Toten Hosen haben an Johnny Thunders erinnert. (jom/spot)

24.04.2021 17:30 Uhr

Auf Instagram haben die Toten Hosen einen der wichtigsten Gitarristen in der Geschichte des Rock'n'Roll gewürdigt. Am 30. Todestag von Johnny Thunders veröffentlichten sie ein Porträt von Campino und Thunders - das letzte Bild, das es von dem Musiker gibt.

Der New Yorker Punk-Musiker Johnny Thunders (1952-1991) starb am 23. April 1991 in New Orleans. Der Gitarrist war Mitglied der Gruppe New York Dolls, danach spielte er bei den Heartbreakers und war ab 1978 als Solokünstler aktiv. Am vergangenen Freitag, dem 30. Todestag Thunders, erinnerten die Toten Hosen auf Instagram an den Musiker mit einem besonderen Foto. Das Bild zeigt Frontmann Campino (58) gemeinsam mit dem US-Gitarristen. „Es ist das letzte Bild von ihm, das es gibt“, schreibt die Band in dem Posting.

Thunder sei eine der Schlüsselfiguren der frühen New Yorker Punkszene gewesen und habe eine ganze Musikrichtung geprägt, so die Band weiter. „Auch auf die britische Szene war sein Einfluss immens. Auch für die Hosen war er ein großes Vorbild, weshalb wir ihm schon 1986 in unserem ‚Wort zum Sonntag‘ ein Denkmal setzten“, heißt es in dem Post. 1991 hätte die Band die große Ehre gehabt, gemeinsam mit ihm seinen Song „Born To Lose“ für unser „Learning English“-Album aufzunehmen. „Nur zwei Tage später war er tot. Johnny, wir vergessen Dich nicht!“