Die Trumps ärgern sich über die staubsaugende Ivanka

Jennifer Rubell ist eine Konzeptkünstlerin, die das Publikum mit in ihre Arbeiten einbindet. Ihr neuestes Kunstwerk kommt bei der Trump-Familie allerdings nicht gut an.

Eine staubsaugende Ivanka-Doppelgängerin in einer Washingtoner Ausstellung hat bei der Familie von US-Präsident Donald Trump Empörung ausgelöst. Zu einem Medienbericht über die Performance „Ivanka Vacuuming“ in der Flashpoint Gallery twitterte Präsidententochter Ivanka Trump am Dienstag: „Frauen können wählen, ob sie sich gegenseitig zerlegen oder gegenseitig aufbauen. Ich wähle Letzteres.“

Donald Trump Junior sprach in einem Tweet von einer „sexistischen Attacke“ gegen seine Schwester. Für „selbsterklärte Feministinnen“ sei Sexismus offenbar in Ordnung, wenn er den politischen Feind verletze, twitterte der älteste Präsidentensohn.

Sad, but not surprising to watch self professed “feminists” launching sexist attacks against @IvankaTrump. In their crazed world, sexism is OK if hurts their political enemies.

That's ok, they can go put on their stupid hats & she’ll get back to actually fighting for women. https://t.co/yxXIDz2R8e

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 5. Februar 2019