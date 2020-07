Die Welt gedenkt Oscar-Preisträger Ennio Morricone

Mit Ennio Morricone ist eine absolute Legende der Filmmusik verstorben. Die Welt trauert um einen ihrer bekanntesten Komponisten.

Der Meister der Filmmusik, Ennio Morricone (1928-2020), ist in der Nacht zum Montag im Alter von 91 Jahren verstorben. Prominente Fans des Oscarpreisträgers meldeten sich nach Bekanntwerden der Nachricht in den sozialen Medien, um Abschied zu nehmen und um den legendären italienischen Komponisten zu trauern. Morricone schrieb einprägsame Melodien für mehr als 500 Filme, darunter für viele Western-Klassiker wie „Spiel mir das Lied vom Tod“.

Unter den ersten trauernden Prominenten befand sich einer von Morricones Kollegen, der den Verstorbenen nach eigenen Angaben zu seinen großen Vorbildern zählt. Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer (62) erklärte im britischen Frühstücksfernsehen bei „BBC Breakfast“, dass Morricone „einzigartig“ und „eine Ikone“ gewesen sei.

Im Interview mit „t-online.de“ erklärte Zimmer bereits 2016, dass er die Oscars „nie so ganz ernst nehmen“ könne, weil sein Kollege mehrfach übergangen wurde. „Dass Ennio Morricone von der Academy für seine Filmmusik zu ‚The Mission‘ […] übersehen wurde, dass er für ‚Once Upon A Time In America‘ […] übersehen wurde – für diese fantastische Musik, die er geschrieben hat, das hat mich schon gestört.“

„Auf Wiedersehen, Maestro“, erklärte unterdessen der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza (41) bei Twitter. Speranza bedankte sich bei Morricone „für die Emotionen, die Sie uns gegeben haben“.

„Ennio… unser aller Maestro“, postete die italienische Sängerin Laura Pausini (46), die mit dem Komponisten auch zusammengearbeitet hat, zu einem gemeinsamen Bild aus dem Jahr 2013 bei Instagram. Es sei das erste gemeinsame Foto von vielen. Die Geschichte Italiens sei mit seinem Namen verbunden, „und wir sind stolz auf Sie.“ Morricone sei ein „großartiger Künstler, Ehemann und Vater“ gewesen.

Quelle: instagram.com

Die britische Autorin Joanne Harris (56, „Chocolat“) erinnerte sich bei Twitter an eine Episode mit Morricone, der der „Schöpfer des Soundtracks zu vielen Passagen meines Lebens“ gewesen sei. Harris habe ihn einst bei den Britisch Academy Film Awards (Baftas) getroffen. „In meinem schlechten Italienisch wollte ich ihm sagen, wie tief verbunden ich mit seinem Werk war und wie sehr es mir am Herzen lag – und ich konnte nur sagen: ‚Ich bin ein Fan.'“

RIP Ennio Morricone; creator of the soundtrack to so much of my life. I met him once, at the BAFTAs; wanted to tell him (in my bad Italian) how deeply I felt about his work and how dear it had been been to me, and only managed to say: "Sono una fan."

— Joanne Harris (@Joannechocolat) July 6, 2020